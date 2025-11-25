Cristiano Ronaldo kommt nach seinem Aussetzer in Dublin mit einem blauen Auge davon. Bild: Keystone

Cristiano Ronaldo ist bei der Weltmeisterschaft im kommenden Sommer schon von der ersten Partie an spielberechtigt.

Keystone-SDA SDA

Der 40-jährige Portugiese erhielt nach seiner Roten Karte im Qualifikationsspiel auswärts gegen Irland (0:2) eine Spielsperre und zwei weitere auf Bewährung. Die fixe Sperre hat Ronaldo bereits beim 9:1 seines Nationalteams gegen Armenien abgesessen.

Der fünffache WM-Teilnehmer Ronaldo war am 13. November nach einem Ellenbogenschlag in den Rücken von Irlands Dara O'Shea vom Platz gestellt worden. Wären die zwei Spiele nicht zur Bewährung ausgesetzt worden, hätte er zum Start seiner Mannschaft beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada zuschauen müssen.