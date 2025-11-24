Cristiano Ronaldo glänzt mit traumhaftem Fallrückzieher-Tor 24.11.2025

In der 96. Minute fliegt Ronaldo durch die saudische Nacht – und trifft per Fallrückzieher sehenswert zum 4:1. Ein Tor, das Erinnerungen an seine Glanzzeiten bei Real Madrid weckt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Cristiano Ronaldo erzielt in der 96. Minute per spektakulärem Fallrückzieher das 4:1 für Al Nassr gegen Al Khaleej.

Zuletzt war der Superstar negativ aufgefallen: In der WM-Qualifikation sah er beim 0:2 gegen Irland erstmals Rot und fehlte beim anschliessenden 9:1-Sieg gegen Armenien.

In der Saudi Pro League glänzt Ronaldo mit zehn Toren in neun Spielen, Al Nassr führt die Tabelle mit voller Punkteausbeute an. Mehr anzeigen

In der Partie zwischen Al Nassr und Al Khaleej läuft die 96. Minute, da kommt der grosse Auftritt von Cristiano Ronaldo. Der Superstar setzt nach einer butterweichen Flanke von Nawaf Al-Boushal zum Fallrückzieher an und versenkt den Ball wunderschön zum 4:1 im Winkel. Der Portugiese fliegt dabei durch die Luft, als wäre er noch in seinen Zwanzigern. Zur Erinnerung: Ronaldo ist 40 Jahre alt.

Erinnerungen werden wach an Ronaldos Fallrückzieher-Tor aus der Saison 2017/18, als er mit Real Madrid herrlich gegen Juventus traf. Damals erhielt er im Juventus Stadium sogar Standing Ovations von den Fans der Bianconeri.

Am 3. April 2018 traf Ronaldo spektakulär gegen Juventus. KEYSTONE

Die Reaktion auf den ersten Länderspiel-Platzverweis

Zuletzt sorgte Ronaldo eher für negative Schlagzeilen. In der WM-Qualifikation unterlag Portugal Irland mit 0:2 und der Superstar holte in seinem 226. Länderspiel wegen eines Ellbogenschlags seine erste Rote Karte. Portugal musste im darauffolgenden Spiel gegen Armenien auf Ronaldo verzichten – gewann glatt mit 9:1 und stellte die WM-Teilnahme sicher.

Zurück in Saudi-Arabien läuft es Ronaldo nun aber wieder wie gewünscht. In der Saudi Pro League führt Al-Nassr die Tabelle nach neun Siegen in neun Spielen mit dem Punktemaximum an. Das beeindruckende Torverhältnis: 30:5. Ronaldo hat in den neun Partien schon zehn Mal getroffen. Noch besser ist nur Team- und Nationalmannschaftskollege João Félix, der bisher auf elf Treffer kommt.

