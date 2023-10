Ballt die Faust: Ronaldo bleibt mit Portugal in der EM-Quali ungeschlagen. IMAGO/Sipa USA

Cristiano Ronaldo schiesst Tore am Laufmeter, daran ändert auch sein Alter von 38 Jahren nichts. Im Kalenderjahr 2023 ist der Portugiese der torgefährlichste Stürmer.

Der Portugiese stellt somit Kylian Mbappé (35 Treffer) und Erling Haaland (39 Tore) in den Schatten.

Obschon sich Ronaldo in einem Formhoch befindet, kommt der Portugiese für den Ballon d'Or, der Ende Oktober vergeben wird, nicht infrage. Er wurde nicht auf die Shortlist der 30 nominierten Spieler gesetzt. Mehr anzeigen

Cristiano Ronaldo trifft, trifft und trifft – so oft wie kein anderer im Kalenderjahr 2023. Mit seinem Doppelpack am vergangenen Montag bei der 5:0-Gala seiner Portugiesen gegen Bosnien-Herzegowina zieht Ronaldo in der Torschützentabelle an Superknipser Erling Haaland vorbei.

Ronaldo steht im laufenden Jahr bei 40 Treffern. Neun davon erzielte er für Portugal, den Rest für seinen saudischen Klub Al-Nassr. Von einer neuen Ära, der Mbappé-Haaland-Ära, will Ronaldo also noch nichts wissen. Auch mit 38 Jahren bringt der portugiesische Tausendsassa die Hinterleute seines Gegners zum Verzweifeln.

Mbappé und Haaland messen sich mit den Besten

Klar muss festgehalten werden, dass Ronaldo in der Liga gegen Mannschaften wie Al-Khaleej oder Al-Wehda spielt, die vom Marktwert her knapp in der Schweizer Super League mithalten könnten. Auch bleiben Hochkaräter mit der portugiesischen Nati im Rahmen der EM-Quali (Liechtenstein, Luxemburg, Island, Slowakei, Bosnien) aus.

Die treffsichersten Stürmer im Jahr 2023 (für Nati und Klub) Cristiano Ronaldo – 40 Tore

Erling Haaland – 39 Tore

Kylian Mbappé – 35 Tore Mehr anzeigen

Auf der torgefährlichen Gegenseite schaut die Welt ein bisschen anders aus. Haaland und Mbappé messen sich auf Klubebene regelmässig mit den besten Teams der Welt – und auch mit den Nationalmannschaften stellen sie ihren Killerinstinkt gegen die ganz Grossen unter Beweis. Haaland schoss im laufenden Kalenderjahr 39 Tore, Mbappé netzte 35-mal ein.

Obschon Ronaldo zurzeit in bester Ballerlaune ist, bleibt er beim Ballon d'Or aussen vor. Der Portugiese gewann die Auszeichnung bisher fünfmal. In diesem Jahr schaffte er es aber gar nicht erst in die Shortlist, worauf 30 Spieler aufgeführt sind. Ende Oktober wird in Paris der begehrte Preis vergeben. Die heissesten Anwärter auf den Titel sind Triple-Gewinner Erling Haaland und Weltmeister Lionel Messi.