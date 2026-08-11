Es gab immer wieder Spekulationen über eine mögliche Hochzeit. Nun verbreiten Fussballstar Cristiano Ronaldo und das Model Georgina Rodríguez ein Foto mit Ring auf Instagram.

Ein Foto mit zwei Ringen verrät wohl, dass Portugals Fussballstar Cristiano Ronaldo und seine langjährige Partnerin Georgina Rodríguez geheiratet haben. Das Paar teilte am Abend auf seinen Instagram-Accounts ein Bild, auf dem ein goldener Ring an Ringfingern zu sehen ist. Eine offizielle Bestätigung für eine mögliche Trauung liegt noch nicht vor.

Unter dem Foto mit dem Ring auf Ronaldos (41) und Rodríguez' (32) Account sind die Buchstaben «C» und «G» und ein Herz zu sehen. Die Aufnahme wurde innerhalb kurzer Zeit millionenfach mit «Gefällt mir» markiert.

Nach portugiesischen Medienberichten sollen sich der Stürmerstar und das spanische Model bei einer standesamtlichen Trauung im portugiesischen Nobelbadeort Cascais westlich von Lissabon das Ja-Wort gegeben haben. Die intime Zeremonie fand demnach im Beisein der fünf Kinder des Paares statt, wie die Zeitung «Público» und andere Medien berichteten.

Die beiden sind seit Ende 2016 ein Paar. Zuletzt gab es immer wieder Spekulationen über eine mögliche Hochzeit. Hartnäckig hielten sich zum Beispiel Gerüchte, wonach sich beide am vergangenen Wochenende auf Madeira das Ja-Wort geben sollten. Vor der Kathedrale versammelten sich zahlreiche Schaulustige und Medienvertreter. Das stellte sich als falsch heraus.

Ronaldo und die in Argentinien geborene Spanierin Rodríguez hatten ihre Verlobung genau ein Jahr vor der mutmasslichen Hochzeit öffentlich gemacht. Mit Rodríguez (32) hat der 41 Jahre alte Ronaldo zwei Töchter: Alana Martina und Bella Esmeralda. Die Zwillinge Eva und Mateo sowie sein ältester Sohn, Cristiano Jr., stammen nicht aus der Beziehung des Offensivspielers mit der 32-Jährigen.

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