Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez sind schon lange ein Paar. Imago

Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo und seine langjährige Partnerin Georgina Rodríguez haben sich verlobt.

S.Battistuzzi/DPA/AFP Syl Battistuzzi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Portugals Fussballstar Cristiano Ronaldo und seine Partnerin Georgina Rodriguez haben sich verlobt.

«Ja, ich will. In diesem und in all meinen Leben», schrieb die 31 Jahre alte Rodriguez auf Instagram zu einem Bild, auf dem ein silberner Ring an ihrem Ringfinger zu sehen ist. Die beiden sind seit Ende 2016 ein Paar. Mehr anzeigen

«Ja, ich will. In diesem und in all meinen Leben», schrieb Rodríguez auf Instagram unter ein Foto, auf dem ein silberner Ring an ihrem linken Ringfinger zu sehen ist.

Ronaldo, der seit 2023 bei Al-Nassr in Saudi-Arabien spielt, ist seit 2016 mit dem argentinisch-spanischen Model (31) liiert. Sie lernten sich in einem Gucci-Shop in Madrid kennen, wo Rodríguez als Verkäuferin arbeitete.

Ronaldo betonte stets, Georgina «eines Tages» heiraten zu wollen. Auch seine Liebste äusserte sich in der Vergangenheit zu einer möglichen Hochzeit. In ihrer Netflix-Doku «I am Georgina» (2022) sagte sie: «Es könnte in einem Jahr sein oder es könnte in sechs Monaten oder in einem Monat sein. Ich bin mir zu 1000 Prozent sicher, dass es passieren wird.»

Vielleicht will der Portugiese einfach kein Gesetzesbrecher mehr sein. In Saudi-Arabien ist das Zusammenleben ohne Ehevertrag offiziell verboten, auch wenn man beim 40-jährigen Superstar ein Auge zudrückte.

Sportliche Zukunft geklärt – weitere Kinder?

Mit seiner Lebensgefährtin hat Ronaldo zwei Töchter: Alana Martina und Bella Esmeralda. Die Zwillinge Eva und Mateo sowie sein ältester Sohn, Cristiano Jr. (15), stammen nicht aus der Beziehung des Offensivspielers mit Rodríguez.

2017 sagte CR7, er wolle einmal sieben Kinder haben – passend zu seiner weltbekannten Rückennummer.

Seine fussballerische Zukunft hatte Ronaldo Ende Juni geklärt, als er seinen Vertrag bei Al-Nassr FC in Saudi-Arabien um weitere zwei Jahre bis 2027 verlängerte.

Videos aus dem Ressort

Vom Maler zum Nati-Star: Der steile Aufstieg von Rubén Vargas 05.08.2025