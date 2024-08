Nationalspielerin Ana-Maria Crnogorcevic wechselt von Atlético Madrid zu den Seattle Reign Keystone

Ana-Maria Crnogorcevic verlässt Spanien nach fünf Jahren und wechselt in die USA. Die 33-jährige Nationalspielerin unterschreibt bei den Seattle Reigns einen Einjahresvertrag.

SDA

Dies gab der Klub aus der nordamerikanischen NWSL am Montagabend bekannt.

Erst im vergangenen Sommer war Crnogorcevic zu Atlético Madrid gewechselt. Zuvor stand sie vier Jahre beim FC Barcelona unter Vertrag. Mit den Katalanen gewann sie unter anderem zweimal die Champions League.

Für Crnogorcevic ist es eine Rückkehr in die USA. Bereits in der Saison 2018/19 spielte die Rekordspielerin und Rekordtorschützin des Schweizer Nationalteams in Nordamerika bei den Portland Thorns.

sda