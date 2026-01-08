Strassburg ist für Ana-Maria Crnogorcevic die siebente Station im Ausland Keystone

Nach Ramona Bachmann kehrt auch Ana-Maria Crnogorcevic nach einem Gastspiel in den USA nach Europa zurück. Die Schweizer Rekord-Nationalspielerin wechselt nach Frankreich zu Strassburg.

Keystone-SDA SDA

Die 35-jährige Berner Oberländerin unterschrieb beim ambitionierten Klub, der erst seit 2024 in Frankreichs höchster Liga spielt und aktuell den 7. Tabellenplatz belegt, einen bis 2027 gültigen Vertrag. Mit Eseosa Aigbogun steht seit letztem Sommer bereits eine andere Schweizerin bei den Elsässerinnen im Kader.

Für die polyvalent einsetzbare Crnogorcevic ist es nach ihrem Einstieg als Profi beim FC Thun die siebente Station im Ausland. Zuvor stand sie bei je zwei Klubs in Deutschland, Spanien und den USA unter Vertrag. Ihre erfolgreichste Zeit erlebte sie zwischen 2019 und 2023 beim FC Barcelona, mit dem sie neun Titel gewann, darunter zweimal die Champions League. Zuletzt spielte sie seit Sommer 2024 für Seattle Reign.