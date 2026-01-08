  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fußball Crnogorcevic wechselt nach Frankreich

SDA

8.1.2026 - 14:46

Strassburg ist für Ana-Maria Crnogorcevic die siebente Station im Ausland
Strassburg ist für Ana-Maria Crnogorcevic die siebente Station im Ausland
Keystone

Nach Ramona Bachmann kehrt auch Ana-Maria Crnogorcevic nach einem Gastspiel in den USA nach Europa zurück. Die Schweizer Rekord-Nationalspielerin wechselt nach Frankreich zu Strassburg.

Keystone-SDA

08.01.2026, 14:46

08.01.2026, 15:48

Die 35-jährige Berner Oberländerin unterschrieb beim ambitionierten Klub, der erst seit 2024 in Frankreichs höchster Liga spielt und aktuell den 7. Tabellenplatz belegt, einen bis 2027 gültigen Vertrag. Mit Eseosa Aigbogun steht seit letztem Sommer bereits eine andere Schweizerin bei den Elsässerinnen im Kader.

Für die polyvalent einsetzbare Crnogorcevic ist es nach ihrem Einstieg als Profi beim FC Thun die siebente Station im Ausland. Zuvor stand sie bei je zwei Klubs in Deutschland, Spanien und den USA unter Vertrag. Ihre erfolgreichste Zeit erlebte sie zwischen 2019 und 2023 beim FC Barcelona, mit dem sie neun Titel gewann, darunter zweimal die Champions League. Zuletzt spielte sie seit Sommer 2024 für Seattle Reign.

Meistgelesen

Ostschweizer Traditionsfirma ist zahlungsunfähig
Walliser Justizrat-Präsident tritt in den Ausstand
Wer war der Mann hinter «Le Constellation» wirklich?

Videos aus dem Ressort

Espanyol – Barcelona 0:2

Espanyol – Barcelona 0:2

LALIGA | 18. Runde | Saison 25/26

03.01.2026

Espanyol – Barcelona 0:2

Espanyol – Barcelona 0:2

LALIGA | 18. Runde | Saison 25/26

03.01.2026

Real Madrid – Betis 5:1

Real Madrid – Betis 5:1

LALIGA | 18. Runde | Saison 25/26

04.01.2026

Espanyol – Barcelona 0:2

Espanyol – Barcelona 0:2

Espanyol – Barcelona 0:2

Espanyol – Barcelona 0:2

Real Madrid – Betis 5:1

Real Madrid – Betis 5:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Super League. Hadjam fehlt YB rund drei Monate

Super LeagueHadjam fehlt YB rund drei Monate

Serie A. Akanji und Sommer gewinnen mit Inter gegen Britschgis Parma

Serie AAkanji und Sommer gewinnen mit Inter gegen Britschgis Parma

Raphinha überragt. Barça demontiert Bilbao und steht im Supercup-Finale

Raphinha überragtBarça demontiert Bilbao und steht im Supercup-Finale