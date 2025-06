Das mexikanische Team Cruz Azul gewinnt den Champions Cup zum siebten Mal Keystone

Cruz Azul gewinnt zum siebten Mal den Champions Cup der CONCACAF. Das Team aus Mexico City bezwingt im Final vor heimischer Kulisse die kanadische Equipe Vancouver Whitecaps 5:0.

Keystone-SDA SDA

Cruz Azul, das so dominant auftrat wie Paris Saint-Germain am Samstag im Champions-League-Final gegen Inter Mailand, machte schon in der ersten Halbzeit mit vier Treffern alles klar. Angel Sepulveda, der beste Torschütze des Wettbewerbs, traf zweimal.

Mit dem neuesten Erfolg schloss Cruz Azul in der Statistik zum Rekordhalter auf. Der nationale Rivale Club America gewann die Trophäe in diesem Wettkampf, dem Pendant zur Champions League in Europa, ebenfalls siebenmal. In der CONCACAF sind die Verbände aus Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik organisiert.