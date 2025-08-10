Crystal Palaces Held: Goalie Dean Henderson düpiert im Penaltyschiessen Liverpool Keystone

Nach seinem überraschenden Cupsieg gewinnt Crystal Palace im Wembley-Stadion auch den englischen Supercup.

Gegen den klar favorisierten Premier-League-Champion Liverpool setzte sich der Londoner Quartierverein im Penaltyschiessen durch.

Zweimal hatte Liverpool durch seine Neuzuzüge Hugo Ekitiké und Jeremie Frimpong geführt, zweimal hatte der Aussenseiter ausgeglichen durch Jean-Philippe Mateta (17.) und Ismaïla Sarr (77.). Im Penaltyschiessen wurde dann Goalie Dean Henderson zum Helden, gleich drei Liverpooler scheiterten.

Im so genannten «Community Shield» folgt nach 90 Minuten ohne Verlängerung gleich ein Penaltyschiessen.

