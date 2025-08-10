  1. Privatkunden
Community Shield Crystal Palace mit Prestigesieg im englischen Supercup

SDA

10.8.2025 - 18:43

Crystal Palaces Held: Goalie Dean Henderson düpiert im Penaltyschiessen Liverpool
Crystal Palaces Held: Goalie Dean Henderson düpiert im Penaltyschiessen Liverpool
Keystone

Nach seinem überraschenden Cupsieg gewinnt Crystal Palace im Wembley-Stadion auch den englischen Supercup.

Keystone-SDA

10.08.2025, 18:43

10.08.2025, 18:45

Gegen den klar favorisierten Premier-League-Champion Liverpool setzte sich der Londoner Quartierverein im Penaltyschiessen durch.

Zweimal hatte Liverpool durch seine Neuzuzüge Hugo Ekitiké und Jeremie Frimpong geführt, zweimal hatte der Aussenseiter ausgeglichen durch Jean-Philippe Mateta (17.) und Ismaïla Sarr (77.). Im Penaltyschiessen wurde dann Goalie Dean Henderson zum Helden, gleich drei Liverpooler scheiterten.

Im so genannten «Community Shield» folgt nach 90 Minuten ohne Verlängerung gleich ein Penaltyschiessen.

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Von Xhaka über Wirtz bis zu Alexander-Arnold. Das sind die bisher grössten Sommertransfers im internationalen Fussball.

20.06.2025

Lugano – Basel 3:1

Lugano – Basel 3:1

Super League | 3. Runde | Saison 25/26

10.08.2025

Lausanne-Sport – Zürich 1:2

Lausanne-Sport – Zürich 1:2

Super League | 3. Runde | Saison 22/24

10.08.2025

Servette – GC 1:1

Servette – GC 1:1

Super League | 3. Runde | Saison 25/26

10.08.2025

Lugano – Basel 3:1

Lugano – Basel 3:1

Lausanne-Sport – Zürich 1:2

Lausanne-Sport – Zürich 1:2

Servette – GC 1:1

Servette – GC 1:1

