Wird künftig als Spieler von Real Madrid aus dem Flieger steigen: Marc Cucurella Keystone

Spaniens Nationalspieler Marc Cucurella wechselt vom FC Chelsea zu Real Madrid. Wie die Königlichen am Montag mitteilen, haben sie mit dem Londoner Klub eine Transfereinigung erzielt.

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Cucurella unterschrieb in Spaniens Hauptstadt einen Vertrag mit Gültigkeit bis zum Sommer 2032. Gemäss Medienberichten beläuft sich die Ablösesumme für den 27-jährigen Aussenverteidiger auf 60 Millionen Euro.

Bei Chelsea hatte Cucurella erst im vergangenen Sommer einen neuen Vertrag unterschrieben. Dem Vernehmen nach soll er ein Wunschspieler von Madrids neuem Coach José Mourinho sein.