Nationaler Cup Cupfinal findet im Wankdorf statt

SDA

30.1.2026 - 11:40

Vor einem Jahr feierte der FCB den Sieg am Cupfinal im Wankdorf
Vor einem Jahr feierte der FCB den Sieg am Cupfinal im Wankdorf
Keystone

Der 101. Final des Schweizer Cups findet am Pfingstsonntag, 24. Mai, im Berner Wankdorf statt. Ankick ist um 14.00 Uhr.

Keystone-SDA

30.01.2026, 11:40

Im Schweizer Cup stehen Anfang Februar (3./4.2.) die Viertelfinals auf dem Programm. Die Halbfinals werden Mitte April gespielt.

Videos aus dem Ressort

Corinne Suter: «Ich hoffe, dass Morgen ein Rennen stattfindet»

30.01.2026

Corinne Suter: «Ich hoffe, dass Morgen ein Rennen stattfindet»

30.01.2026

Müller: «Mein erster Sieg bleibt das grosse Ziel»

Müller: «Mein erster Sieg bleibt das grosse Ziel»

Der Schweizer Formel-E-Pilot Nico Müller fährt seit dieser Saison für das Porsche Werksteam. Mit blue News spricht er über seinen Saisonstart und über die Zusammenarbeit mit Teamkollege Pascal Wehrlein.

30.01.2026

Lichtsteiner gibt auch an der Seitenlinie 90 Minuten lang Vollgas

30.01.2026

Lichtsteiner gibt auch an der Seitenlinie 90 Minuten lang Vollgas

30.01.2026

Corinne Suter: «Ich hoffe, dass Morgen ein Rennen stattfindet»

Corinne Suter: «Ich hoffe, dass Morgen ein Rennen stattfindet»

Müller: «Mein erster Sieg bleibt das grosse Ziel»

Müller: «Mein erster Sieg bleibt das grosse Ziel»

Lichtsteiner gibt auch an der Seitenlinie 90 Minuten lang Vollgas

Lichtsteiner gibt auch an der Seitenlinie 90 Minuten lang Vollgas

