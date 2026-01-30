Corinne Suter: «Ich hoffe, dass Morgen ein Rennen stattfindet»
30.01.2026
Müller: «Mein erster Sieg bleibt das grosse Ziel»
Der Schweizer Formel-E-Pilot Nico Müller fährt seit dieser Saison für das Porsche Werksteam. Mit blue News spricht er über seinen Saisonstart und über die Zusammenarbeit mit Teamkollege Pascal Wehrlein.
30.01.2026
Lichtsteiner gibt auch an der Seitenlinie 90 Minuten lang Vollgas
30.01.2026
Corinne Suter: «Ich hoffe, dass Morgen ein Rennen stattfindet»
Müller: «Mein erster Sieg bleibt das grosse Ziel»
Lichtsteiner gibt auch an der Seitenlinie 90 Minuten lang Vollgas