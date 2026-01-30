Vor einem Jahr feierte der FCB den Sieg am Cupfinal im Wankdorf Keystone

Der 101. Final des Schweizer Cups findet am Pfingstsonntag, 24. Mai, im Berner Wankdorf statt. Ankick ist um 14.00 Uhr.

Keystone-SDA SDA

Im Schweizer Cup stehen Anfang Februar (3./4.2.) die Viertelfinals auf dem Programm. Die Halbfinals werden Mitte April gespielt.