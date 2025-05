Am vergangenen Samstag verlor Reims gegen PSG den Cupfinal, nun steigt der Klub aus der Champagner-Hauptstadt in die Ligue 2 ab Keystone

Fünf Tage nach dem verlorenen Cupfinal erlebt Stade Reims das Horrorszenario. Der Klub aus der Champagner-Hauptstadt steigt auf dramatische Art und Weise in die Ligue 2 ab.

Keystone-SDA SDA

Reims zog in einer verrückten Barrage gegen Metz, den Dritten der Ligue 2, den Kürzeren. Nach dem 1:1 im Hinspiel stand es auch im Rückspiel nach je einem Treffer nach 90 Minuten unentschieden. In der Verlängerung setzten sich die unterklassigen Gäste mit zwei Toren durch und machten ein Jahr nach dem Abstieg die Rückkehr in die höchste Liga Frankreichs perfekt.

Vor Metz hatten bereits Lorient und der Paris FC den Aufstieg in die Ligue 1 geschafft. Neben Reims, das am vergangenen Samstag im Cupfinal Paris Saint-Germain 0:3 unterlegen war, steigen Saint-Etienne und Montpellier ab.

Dabei wurde Reims die eklatante Heimschwäche zum Verhängnis. Der Klub aus dem Nordosten Frankreichs gewann in dieser Saison weniger Punkte zuhause als auswärts (16:17).