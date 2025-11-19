  1. Privatkunden
WM-Qualifikation Curaçao, Panama und Haiti für WM qualifiziert

SDA

19.11.2025 - 08:12

Curaçao feiert die erste WM-Qualifikation überhaupt
Curaçao feiert die erste WM-Qualifikation überhaupt
Keystone

Der karibische Staat Curaçao qualifiziert sich sensationell für die Fussball-WM und stellt damit einen Rekord auf: Noch nie hat ein Land mit weniger Einwohnern das Ticket zur WM gelöst.

Keystone-SDA

19.11.2025, 08:12

Ein 0:0 in Jamaika reichte der kleinen Inselnation vor der Küste von Venezuela, um ungeschlagen Rang eins in Gruppe B der CONCACAF-Qualifikation zu verteidigen und die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko zu sichern. Dabei stand der FCZ-Spieler Livano Comenencia in der Startelf und spielte über 90 Minuten.

Für Curaçao ist es die erste Teilnahme an einer Fussball-WM. Nach Angaben der nationalen Statistikbehörde zählte das Land im Januar 156'115 Einwohner – nicht einmal halb so viele wie Island, das sich 2018 als bislang kleinster FIFA-Staat für eine WM qualifizieren konnte.

Haiti erstmals seit 1974 wieder qualifiziert

Neben Curaçao lösten auch zwei weitere CONCACAF-Teams das Ticket zur Weltmeisterschaft. Panama sicherte sich die zweite WM-Teilnahme nach 2018 durch ein 3:0 gegen El Salvador. Haiti gewann die Gruppe C durch ein 2:0 gegen Nicaragua und setzte sich gegen die favorisierten Teams aus Honduras und Costa Rica durch. Die bislang einzige WM-Teilnahme in der Geschichte Haitis war die WM 1974 in Deutschland.

