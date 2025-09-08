Die Verantwortlichen von Bayer Leverkusen bestätigen den Nachfolger für den entlassenen Trainer Erik ten Hag. Ab sofort steht der Däne Kasper Hjulmand beim Bundesligisten in der Verantwortung.
Der 53-jährige Hjulmand erlangte vorab als Nationalcoach seines Heimatlandes Bekanntheit. Den Posten hatte er während vier Jahren bis zu seinem Rücktritt nach der Europameisterschaft in Deutschland im vergangenen Sommer inne. Seither war er ohne Anstellung. In Leverkusen unterzeichnete er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.
Hjulmand arbeitete schon einmal als Trainer in der deutschen Bundesliga. Vor elf Jahren war er in Mainz tätig, wo er nach gut sieben Monaten aber bereits wieder freigestellt wurde.
Noch kürzer war die Amtszeit seines Vorgängers in Leverkusen. Der Niederländer Ten Hag musste Anfang vergangener Woche nach nur zwei Meisterschaftsspielen wieder gehen. Nach den Abgängen von Granit Xhaka und weiterer Leistungsträger wie Florian Wirtz, Jeremie Frimpong und Jonathan Tah war der Zweite der Vorsaison mit der Heimniederlage gegen Hoffenheim und dem Unentschieden in Bremen enttäuschend in die Bundesliga gestartet.