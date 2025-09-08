  1. Privatkunden
Deutschland Däne Hjulmand neuer Trainer in Leverkusen

SDA

8.9.2025 - 15:42

Der dänische Trainer Kasper Hjulmand kehrt in die Bundesliga zurück
Der dänische Trainer Kasper Hjulmand kehrt in die Bundesliga zurück
Keystone

Die Verantwortlichen von Bayer Leverkusen bestätigen den Nachfolger für den entlassenen Trainer Erik ten Hag. Ab sofort steht der Däne Kasper Hjulmand beim Bundesligisten in der Verantwortung.

Keystone-SDA

08.09.2025, 15:42

Der 53-jährige Hjulmand erlangte vorab als Nationalcoach seines Heimatlandes Bekanntheit. Den Posten hatte er während vier Jahren bis zu seinem Rücktritt nach der Europameisterschaft in Deutschland im vergangenen Sommer inne. Seither war er ohne Anstellung. In Leverkusen unterzeichnete er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

Hjulmand arbeitete schon einmal als Trainer in der deutschen Bundesliga. Vor elf Jahren war er in Mainz tätig, wo er nach gut sieben Monaten aber bereits wieder freigestellt wurde.

Noch kürzer war die Amtszeit seines Vorgängers in Leverkusen. Der Niederländer Ten Hag musste Anfang vergangener Woche nach nur zwei Meisterschaftsspielen wieder gehen. Nach den Abgängen von Granit Xhaka und weiterer Leistungsträger wie Florian Wirtz, Jeremie Frimpong und Jonathan Tah war der Zweite der Vorsaison mit der Heimniederlage gegen Hoffenheim und dem Unentschieden in Bremen enttäuschend in die Bundesliga gestartet.

Murat Yakin: «Ein Montagabend-Spiel ist am Fernseher gemütlicher»

Murat Yakin: «Ein Montagabend-Spiel ist am Fernseher gemütlicher»

Am Montag trifft die Schweiz auf Slowenien. Einen Tag vor Anpfiff wurden etwas über 10’000 Tickets verkauft. Darauf angesprochen meinte Nati-Coach Murat Yakin an der Medienkonferenz, dass sich wohl viele das Spiel vor dem Fernseher anschauen werden.

07.09.2025

