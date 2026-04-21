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Midtjylland-Profi niedergestochen Dänischer Fussballer lag nach Messer-Attacke im Koma

dpa

21.4.2026 - 12:46

Alamara Djabi befand sich in Lebensgefahr. Mittlerweile ist sein Zustand stabil.
Alamara Djabi befand sich in Lebensgefahr. Mittlerweile ist sein Zustand stabil.
imago

Der dänische Club FC Midtjylland macht einen Überfall auf einen seiner Spieler bekannt. Der 19-jährige Alamara Djabi wird niedergestochen, schwebt zeitweise in Lebensgefahr. Was zum Fall bekannt ist.

DPA

21.04.2026, 12:46

Das 19 Jahre alte Fussball-Talent Alamara Djabi ist bei einer Messerattacke in Dänemark schwer verletzt worden. Nach Angaben seines Clubs FC Midtjylland musste der Spieler zweimal operiert werden und lag im Koma. Zeitweise bestand Lebensgefahr. Mittlerweile sei Djabi aus dem Koma erwacht und befinde sich in einem stabilen Zustand.

Der Vorfall habe sich am Wochenende in Herning ereignet. «Der FC Midtjylland steht in engem Dialog und in enger Zusammenarbeit mit den Behörden und leistet Alamara Djabi und seiner Familie Unterstützung», schrieb der Verein auf seiner Webseite.

Zu den Hintergründen machte der Club keine Angaben. «Aus Respekt vor den laufenden Ermittlungen der Polizei, einschliesslich Zeugenbefragungen und Untersuchungen, geben wir keine weiteren Kommentare ab.»

Noch kein Erstliga-Spiel 

Djabi stammt aus Guiney-Bissau. Er kam 2023 zum FC Midtjylland und war für ein Jahr an den portugiesischen Drittligisten CD Mafra ausgeliehen. Für das dänische Spitzenteam kam er bislang vorwiegend in den Nachwuchsteams zum Einsatz. Spiele für das Erstliga-Team in der dänischen Superliga bestritt er noch nicht.

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