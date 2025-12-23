Sambias Patson Daka landet bei Torjubel auf dem Nacken 23.12.2025

In der 92. Minute erzielt Sambias Patson Daka per Kopf das 1:1 gegen Mali. Beim anschliessenden Torjubel landet er unglücklich auf dem Nacken, hat sich dabei aber glücklicherweise nicht schwerer verletzt.

Am Afrika-Cup führt Mali gegen Sambia mit 1:0, doch dann kommt die Nachspielzeit und Patson Daka. Der Stürmer von Leicester City erzielt in der 92. Minute mit einem wuchtigen Kopfball den Ausgleich. Die Freude darüber ist gross und der 27-Jährige setzt als Torjubel zu einem Rückwärtssalto an. Doch der gerät gehörig schief, Daka rutscht mit der Hand weg und landet unglücklich auf seinem Nacken.

Das Missgeschick sieht zwar schmerzhaft aus, hat aber offenbar keine gesundheitlichen Folgen – denn Daka kann die Partie noch fertig spielen. Die nächste Partie steht am Freitag um 18.30 Uhr gegen die Komoren an.

Mehr zum Afrika-Cup