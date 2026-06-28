Drama pur zum Abschluss der Vorrunde: Der nächste Schweizer Gegner Algerien und Österreich sichern sich beim 3:3 die letzten zwei Tickets für die Sechzehntelfinals in einem grandiosen Finish.

Österreich qualifiziert sich dank eines Ausgleichs in der tiefen Nachspielzeit gegen Algerien für die KO-Phase, was Spieler, Fans und Kommentator in Ekstase versetzt.

«Bist du deppert!?» ORF-Kommentator dreht bei 3:3 durch Österreich qualifiziert sich dank eines Ausgleichs in der tiefen Nachspielzeit gegen Algerien für die KO-Phase, was Spieler, Fans und Kommentator in Ekstase versetzt.

Drama pur Dank diesem Tor in der 96. Minute kommt Österreich doch weiter – und besorgt der Nati Algerien statt Iran

Der Match in Kansas City plätscherte so vor sich hin. Das Unentschieden half schliesslich beiden Mannschaften zum Weiterkommen. Nach dem 2:2 in der 60. Minute einigten sich die beiden Teams stillschweigend, aber offensichtlich auf den befürchteten Nichtangriffspakt – bis zur 93. Minute. Da lancierte Houssem Aouar seinen Captain Riyad Mahrez und dieser traf zum 3:2 für Algerien. Damit war Österreich virtuell ausgeschieden und der Iran unverhofft als einer der besten Gruppendritten Sechzehntelfinal-Gegner der Schweiz.

Die iranische Hoffnung und die österreichische Trauer hielten nur drei Minuten. Dem nur Sekunden zuvor eingewechselten Sasa Kalajdzic gelang in seinem 24. Länderspiel ein Treffer für die österreichischen Geschichtsbücher. Nach Kopfballvorlage von Michael Gregoritsch traf der zwei Meter grosse Kalajdzic mit dem Kopf und verhalf seinem Team zum ersten Einzug in eine WM-K.o.-Runde seit 1954. Im Sechzehntelfinal trifft Österreich auf Spanien.

Ein Ausscheiden von Österreich wäre sehr bitter gewesen. Vor der verrückten Nachspielzeit war das Team von Nationalcoach Ralf Rangnick zweimal in Führung gegangen. Marko Arnautovic (28.) und Marcel Sabitzer (55.) waren erfolgreich, Rafik Belghali (45.) und Mahrez (60.) glichen jeweils aus.