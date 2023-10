Erling Haaland war wieder entscheidend für City Keystone

Manchester City gewinnt ohne den gesperrten Manuel Akanji das Derby gegen die United und hält in der Premier League Anschluss an den Leader Tottenham. Erling Haaland schiesst zwei Tore zum 3:0-Sieg.

Auf Haaland ist Verlass. Wenige Tage nachdem er schon im Wankdorf gegen YB zweimal getroffen hatte, entschied der Norweger auch das 169. Manchester Derby in der Meisterschaft für sein Team. Mittels Penalty in der 26. Minute und nach perfekter Vorlage von Bernardo Silva in der 49. Minute erzielte Haaland in seinem 68. Einsatz für den englischen Meister seine Tore 64 und 65. Zum 3:0 von Phil Foden lieferte er die Vorlage.

sda