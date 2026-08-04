Luke Littler kennt derzeit kaum Grenzen – weder an der Dartscheibe noch bei seinem Selbstvertrauen. Der 19-jährige Darts-Weltmeister sieht sich als besten Sportler seines Alters – vor Fussball-Weltmeister Lamine Yamal.

Darum geht’s Luke Littler gewann 2026 alle bisherigen PDC-Major-Turniere und jagt einen historischen Rekord.

Der 19-Jährige sieht sich als dominantesten Sportler der Welt und stellt sich über Lamine Yamal.

Yamal gewann zwar die WM mit Spanien, kam aber nur auf ein Tor und eine Vorlage. Zusammenfassung erstellt mit

Gegen Luke Littler ist in diesem Jahr bislang kein Kraut gewachsen. Der Engländer hat sämtliche Major-Turniere der Professional Darts Corporation gewonnen und jagt einen historischen Rekord. Als erster Spieler der Geschichte könnte er alle wichtigen Turniersiege eines Kalenderjahres holen.

Im Interview mit der britischen «Sun» wird der 19-Jährige gefragt, ob er aktuell der dominanteste Sportler der Welt sei. Littler verweist zunächst auf Wimbledon-Sieger Jannik Sinner, stellt danach aber klar: Aufgrund seiner Siege, Leistungen und Titel gehöre er selbst an die Spitze.

Anschliessend nimmt Littler Fussball-Weltmeister Lamine Yamal ins Visier. «Spanien hat die Weltmeisterschaft gewonnen und alle reden über Lamine Yamal. Er hat eigentlich nicht viel gemacht, oder? Vielleicht ein Tor geschossen und ein paar Vorlagen gegeben», sagt der Darts-Star. Sein Fazit fällt unmissverständlich aus: «Ist er der beste 19-Jährige der Welt? Nein.»

Ganz aus der Luft gegriffen ist Littlers Kritik nicht. Yamal stand an der WM zwar in allen acht Partien für Spanien im Einsatz, war nach einer Oberschenkelverletzung aber nicht in Bestform. Am Ende verbuchte der Offensivspieler des FC Barcelona ein Tor und eine Vorlage – weniger als noch beim EM-Titel zwei Jahre zuvor mit einem Tor und vier Assists.