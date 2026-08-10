Am Sonntag gastiert der FC Barcelona in Basel. Die Tickets für das Freundschaftsspiel sind so begehrt, dass die Technik nicht mehr mitspielt. Der FCB bittet um Verständnis und Geduld.

«Komplett überlastet» Darum kannst du derzeit keine Tickets für das Spiel Basel vs. Barcelona kaufen

blue News berichtete darüber, dass die Organisation des Spiels der Basler gegen Barcelona einen Kraftakt darstelle. Dass der Online-Verkauf der Tickets zum Problem werden würde, ahnte da aber noch niemand.

Doch seit Stunden schaut man in die Röhre, wenn man Tickets kaufen will. Der FC Basel teilt auf den eigenen Kanälen mit: «Aufgrund des Vorverkaufs des FCB-Freundschaftsspiels gegen den FC Barcelona ist der Ticketing-Shop aktuell nicht erreichbar. Sämtliche technischen Ressourcen sind auf Maximalkapazität am Arbeiten, reichen aber aufgrund der enorm vielen gleichzeitigen Zugriffe und Seitenaktualisierungen nicht aus. Wir arbeiten daran, bitten um Verständnis und noch etwas Geduld.»

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