Der Afrika-Cup war viel mehr als ein normales Fussball-Turnier: Hier sind 11 Szenen, die in Erinnerung bleiben.

Abseits des Spielfelds zeigte das Turnier seine ganze kulturelle und symbolische Kraft: Vom kongolesischen Fan, der sich vom Freiheitskämpfer Patrice Lumumba inspirieren liess, bis zu den nigerianischen Feierlichkeiten, die verschiedene Generationen vereinten.

Mit dem Schiri-Chaos im Endspiel bewies der Afrika-Cup einmal mehr, dass er das verückteste Turnier im Weltfussball ist. Wir blicken noch einmal zurück. Mehr anzeigen

Der «König des Fallrückzieher» eröffnet das Turnier mit einem Traumtor

A goal for the history books. 📚



Ayoub El Kaabi’s bicycle kick, captured from every angle. 🤩🇲🇦#TotalEnergiesAFCON2025 | #WePlayDifferent pic.twitter.com/XC1jqUrnCZ — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 25, 2025

Ayoub El Kaabi sorgte beim Afrika-Cup gleich für einen unvergesslichen Moment. Im Eröffnungsspiel gegen die Komoren brachte der Marrokaner mit einem akrobatischen Fallrückzieher das Stadion zum Explodieren – es war gleichzeitig die Entscheidung.

Dieses Tor war nur das erste einer Reihe von Zaubereien in der Luft: Im nächsten Spiel gegen Sambia erzielte El Kaabi mit einem zweiten spektakulären Fallrückzieher und einem sehenswerten Kopfballtreffer einen Doppelpack, der Marokko zum 3:0-Sieg führte.

Seine Magie in der Luft ist kein Zufall: Der 32-jährige Stürmer, der bei Olympiakos in Griechenland eine wichtige Rolle spielt, gilt als Spezialist für diese Art von Abschlüssen und hat in der Vergangenheit sowohl in der Nationalmannschaft als auch in seinem Verein ähnliche Tore erzielt, was ihm den Spitznamen «König des Fallrückziehers» einbrachte.

Daka-Jubel endet fast in einer Verletzung

Sambias Patson Daka landet bei Torjubel auf dem Nacken 23.12.2025

Im Eröffnungsspiel der Gruppe A erlöste Patson Daka Sambia in der 92. Minute. Nach einer präzisen Flanke von Mathews Banda köpfte der Stürmer den Ball am Mali-Torwart zum 1:1-Endstand vorbei.

Der Jubel liess das Stadion jedoch erstarren. Vom Adrenalin beflügelt, versuchte Daka einen akrobatischen Sprung, doch die Drehung misslang: Er verlor in der Luft das Gleichgewicht und fiel schwer auf Rücken und Nacken.

Trotz des Schreckens und der langen Zeit, die er unter Schmerzen auf dem Boden verbrachte, endete der Vorfall ohne Folgen. Der Profi von Leicester City blieb unverletzt und stand in den nächsten beiden Spielen gegen die Komoren und Marokko in der Startelf.

VAR funktioniert nicht, Kongo dankt

🔥❌ VAR failed at the worst possible moment!



😱 Mbemba handled the ball inside the box, but VAR wasn’t working and Benin were left helpless



🇨🇩 DR Congo won 1-0 surrounded by controversy



All the excitement of AFCON 2025 exclusively on beIN Sports.#beINSPORTS #beINAFCON2025… pic.twitter.com/Iw7sTlVN9z — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) December 23, 2025

Der umstrittenste Moment des Spiels zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Benin ereignete sich nach einer halben Stunde.

Die Spieler von Benin protestierten heftig gegen ein angebliches Handspiels des kongolesischen Kapitäns Chancel Mbemba im Strafraum. Der Schiedsrichter hatte zunächst angedeutet, dass er den Vorfall mit Hilfe des VAR bewerten wolle.

Zum Zeitpunkt der Überprüfung war der VAR jedoch aufgrund einer technischen Störung nicht verfügbar, so dass kein Zugriff auf die Bilder möglich war. Mehrere Minuten lang konnte die strittige Aktion nicht überprüft werden, so dass der Unparteiische gezwungen war, eine Entscheidung ohne die Unterstützung der Technik zu treffen.

Nach einer langen Funkkonsultation mit dem VAR-Raum wurde das Spiel fortgesetzt, ohne dass der von Benin beantragte Elfmeter verhängt wurde, was zu Protesten der Mannschaft dührte. Kongo gewann das Spiel mit 1:0.

Nur ein schwacher Trost: Es war die einzige technische Panne im Wettbewerb.

Benin feiert seinen ersten Sieg beim Afrika-Cup

Der Damm ist gebrochen. In der Gruppenphase schrieb Benin ein neues Kapitel in seiner Fussball-Geschichte: der erste Sieg beim Afrika-Cup.

Mit dem 1:0-Sieg gegen Botsuana durch ein Tor von Yohan Roche wurde eine jahrzehntelange Durststrecke beendet. Nicht nur drei Punkte, sondern eine kollektive Befreiung. Die Cheetahs brachen einen Bann und entpuppten sich plötzlich als unberechenbares Team im Wettbewerb.

Beflügelt vom Enthusiasmus und einer tapfer überstandenen Gruppe traf Benin dann im Achtelfinale auf Mo Salahs Ägypten. Auf dem Papier eine Formsache, auf dem Spielfeld alles andere als das.

Die Geparden nahmen die Herausforderung ohne Komplexe an und markierten in der 83. Minute durch Jodel Dossou den 1:1-Ausgleich, der die Pharaonen in die Verlängerung zwang und einen der Giganten des Kontinents erzittern liess.

In der Verlängerung zeigte sich jedoch die Erfahrung und Qualität der Ägypter, die das Spiel mit 3:1 für sich entscheiden konnten. Benin verliess das Turnier als Verlierer, aber mit erhobenen Hauptes und der Gewissheit, nun wird niemand mehr auf die Cheetahs herabschauen.

Lumumba erobert die Welt

Beim Afrika-Cup kam eines der eindrucksvollsten Bilder nicht vom Spielfeld, sondern von der Tribüne. Ein kongolesischer Fan, der mit seinem bemalten Körper und seinen Gesichtszügen an Patrice Lumumba erinnern. Ein Symbol der Demokratischen Republik Kongo, der zum Stolz eines ganzen Kontinents geworden ist.

Ihn auf der Tribüne zu sehen, mit der dunklen Brille und der stolzen Eleganz des ersten Premierministers des unabhängigen Kongo, war nicht nur ein Moment der Farbe. Es war eine emotionale Brücke zur Geschichte. Patrice Lumumba war nicht nur ein Anführer: Er ist die Verkörperung des Traums von einem freien, souveränen Afrika, das sein Schicksal selbst in die Hand nimmt. Sein Bildnis ins Stadion zu bringen bedeutet, die Welt daran zu erinnern, dass der Kongo ein Riese ist, der nicht länger auf den Knien bleiben will.

Diesem Fan ist es gelungen, den Jubel – er bleibt während der Spiele mit erhobener Hand stehen – in eine stille, aber ohrenbetäubende politische und kulturelle Botschaft zu verwandeln. In einer Zeit, in der die DR Kongo enorme Herausforderungen zu bewältigen hat, erinnerte seine Anwesenheit alle an die Stärke des kongolesischen Volkes: unverwüstlich, stolz und tief mit seinen Wurzeln verbunden.

Die sozialen Medien auf der ganzen Welt waren verrückt nach ihm, doch hinter den Selfies und Fotos des Regisseurs verbirgt sich eine tiefgreifende Hommage: Lumumba lebt weiter, nicht nur in den Geschichtsbüchern, sondern auch in den Trommelschlägen und den Freudenschreien aller Leoparden-Fans.

Ndidi tanzt wie Kanu

Ein weiterer ikonischer Moment kommt aus Nigeria. Der 2:0-Sieg gegen Algerien im Viertelfinale, den Victor Osimhen und Akor Adams in der zweiten Halbzeit sichern, brachte die Super Eagles ins Halbfinale.

Doch das Ergebnis ist fast schon ein Detail. Auf dem Spielfeld und auf den Tribünen wurde generationsübergreifend gefeiert, mit Tänzen und Feiern, die an den nigerianischen Fussball erinnerten: von Jay-Jay Okochas Bewegungen bis hin zu Nwankwo Kanus Tanz bei den Olympischen Spielen 1996.

Mit diesem Erfolg erreichte Nigeria zum 17. Mal das Halbfinale beim Afrika-Cup – Rekord. Zwar wurden die Eagles dann im Elfmeterschiessen gegen Gastgeber Marokko gestoppt, aber Moses Simon und seine Mannschaftskameraden trösteten sich im Finale um den dritten Platz mit einem Sieg gegen Ägypten – wiederum nach Penaltyschiessen.

Totales Chaos bei Gabuns Ausscheiden

Das Ausscheiden Gabuns hatte Folgen, die weit über das Spielfeld hinausreichten. Nachdem es die Gruppe F mit null Punkten und Niederlagen gegen Kamerun, Mosambik und die Elfenbeinküste abgeschlossen hatte, wurde aus der sportlichen Enttäuschung ein wahres institutionelles Erdbeben.

Am 1. Januar 2026 trat der Interims-Sportminister Simplice-Désiré Mamboula live im Fernsehen auf und kündigte die vom Übergangspräsidenten Brice Clotaire Oligui Nguema gewünschten drastischen Massnahmen an.

Das Urteil war hart: Der Staff um Trainer Thierry Mouyouma wird aufgelöst und die Nationalmannschaft auf unbestimmte Zeit suspendiert. Dazu kommt der Ausschluss von zwei Symbolen wie Pierre-Emerick Aubameyang und Bruno Ecuele Manga, denen vorgeworfen wurde, sie hätten ihr «patriotisches Gefühl» verloren.

Auba, der verletzungsbedingt vorzeitig nach Frankreich zurückkehrte, reagierte in den sozialen Medien mit der Behauptung, dass die Probleme Gabuns weit über die Verantwortung einzelner Personen hinausgehen.

Einige Tage später kam die Kehrtwende. Um Sanktionen der FIFA zu vermeiden, die politische Einmischungen in den Fussball verbietet, hob der neue Sportminister Paul Ulrich Kessany die Sperren auf und setzte die Spieler wieder ein, bekräftigte aber gleichzeitig den Wunsch nach einem kompletten Neuanfang.

Mali wehrt sich, leidet und scheitert

Das Achtelfinale brachte eine der grössten Überraschungen des Turniers: Mali schaltete Tunesien aus und zog ins Viertelfinale ein – nach einem Kampf, der den Begriff der Widerstandsfähigkeit neu definierte.

Bereits nach 12 Minuten schien alles gefährdet, als die Adler nach dem Platzverweis von Abdoulaye Diaby nur noch mit zehn Mann auf dem Platz standen und gegen eine der stärksten Mannschaften des Kontinents ums Überleben kämpfen mussten.

Doch Mali gab nicht auf. Nicht einmal, als Tunesien in Führung geht. Und auch nicht, als Tunesien ein zweites Tor nachlegen kann. Auf jeden Schlag gibt es eine Antwort, jede Schwierigkeit schürt den Widerstand. Der Ausgleichstreffer in der 91. Minute, der von Lassine Sinayoko vom Elfmeterpunkt aus erzielt wurde, kam am Ende einer aufopfernden Aufholjagd und zwang ein fassungsloses Tunesien in die Verlängerung.

Am Ende ging es ins Elfmeterschiessen, in dem die Kaltblütigkeit Malis den Unterschied ausmachte. Die Adler hielten durch, auch wenn sie zunächst zwei Fehlversuche verzeichneten. So waren sie es, die sich durchsetzten und die Mannschaft belohnten, die am meisten gelitten hatte. Es war nicht nur eine Qualifikation, sondern auch der Beweis, dass im Fussball der Wille immer noch mehr wiegen kann als die Zahlen.

Afrikanische Trainer als Erfolgsgaranten

Marokko-Coach Walid Regragui. Imago

Zum ersten Mal wurden alle vier Halbfinalisten von afrikanischen Trainern geführt. Marokko (Walid Regragui), Ägypten (Hossam Hassan), Senegal (Pape Thiaw) und Nigeria (Eric Chelle) sind allesamt mit Trainern des Kontinents auf der Trainerbank angetreten.

Ein Erbe, das in den letzten Jahren von Djamel Belmadi mit Algerien 2019, von Aliou Cissé mit Senegal 2021 und von Émerse Faé mit der Elfenbeinküste 2023 aufgebaut wurde.

Die von der CAF gemeldeten Zahlen bestätigen den Trend: Beim Afrika-Cup wurden 15 der 24 Nationalmannschaften von afrikanischen Trainern betreut, 11 kamen über die Gruppenphase hinaus und die von einheimischen Trainern geführten Teams gewannen 75 Prozent der Spiele. Doch mehr als Zahlen zählt die Substanz: lokale und kulturelle Kenntnisse, natürliche Führungsqualitäten, die Fähigkeit, das afrikanische Spiel von innen heraus zu verstehen.

Am Ende war es Pape Thiaws Senegal, der den Kreis schloss, indem er Marokko im Finale besiegte und den zweiten Afrika-Cup des Landes holte. Ein Erfolg, der über die Trophäe hinausgeht: Es ist die endgültige Krönung der afrikanischen Trainer, die nun die Chefs des Fussballs auf dem Kontinent sind.

Ein verrücktes Finale

Senegal – Marokko 1:0 n.V. 18.01.2026

Das Finale zwischen Marokko und Senegal war in erster Linie ein grossartiges Spiel: intensiv und hart umkämpft. Erst in den letzten Minuten wurde es zu einem unfassbaren Thriller.

Der Schiedsrichter Jean-Jacques Ndala wurde mit seinen umstrittenen Entscheidungen selbst zum Protagonisten: erst die Annullierung eines regulären Tores für Senegal, wenige Augenblicke später – mit dem Eingreifen des VAR – die Gewährung eines sehr umstrittenen Elfmeters für Marokko.

In diesem Moment verwandelte sich das Spielfeld in ein Pulverfass. Spieler und Betreuer der Löwen von Teranga, die sich ungerecht behandelt fühlten, verliessen aus Protest das Spielfeld. In diesem Moment schien das Spiel kurz vor dem Abbruch.

Und genau da kam Sadio Mané ins Spiel. Er ist der Anführer. Er ist es, der den Streik stoppt, der seine Mannschaftskameraden zurückruft und sie auf das Spielfeld zurückbringt. Um sie daran zu erinnern, dass ein Afrika-Cup-Finale, egal wie aussichtslos, bis zum Ende gespielt werden muss. Eine Geste, die den Verlauf des Abends veränderte.

Sadio Mané, résilient, leader, patron.

Félicitations à lui.

L’un des tout meilleurs joueurs de sa génération, trop souvent jugé en dessous de sa vraie valeur.



pic.twitter.com/kamogrobSi — Lassana Camara | #CAN2025 ⚽️🥇 (@mauritaniefoot) January 19, 2026

Der ehemalige Schweizer Nationalspieler Johan Djourou beschreibt den Moment als Kommentator für den Sender «M6» passend: «Das ist eine wirklich starke Geste – was für ein Mann. Lassen wir den Fussballer für einen Moment beiseite und sehen wir uns den Menschen an, für all das, was er bereits tut. Zu akzeptieren, dass es nichts bringt, vom Spielfeld zu gehen. Ehrlich gesagt, ich habe Gänsehaut. Er will diesen Afrika-Cup gewinnen, er hat angekündigt, dass es sein letzter sein wird. Er könnte diese Ungerechtigkeit mehr als jeder andere spüren, aber stattdessen ist er derjenige, der seine Mannschaftskameraden zurück auf das Spielfeld ruft, um weiterzuspielen.

Und wie es manchmal in den angespanntesten Nächten geschieht, beschloss der Fußballgott, einzugreifen. Brahim Díaz trat vom Elfmeterpunkt aus in die Mitte und fand dort einen überragenden Edouard Mendy, der den Strafstoss parieren und den Senegal am Leben erhalten konnte.

Das entscheidende Tor von Pape Gueye

Il siluro di Pape Gueye 19.01.2026

In der Verlängerung fiel das Tor, das das Finale entschied. In der 94. Minute markierte Pape Gueye das 1:0, doch von da an war es eine reine Leidensgeschichte.

Ab der 105. Minute musste Marokko wegen der Verletzung von Hamza Igamane mit zehn Mann spielen, die Auswechselmöglichkeiten waren bereits erschöpft, aber sie machten bis zur letzten Sekunde der 120 Minuten Druck und zwangen die Löwen von Teranga, bis zum Ende durchzuhalten.

Das Turnier begann mit einem spektakulären Fallrückzieher von Ayoub El Kaabi und endete mit einem Torpedo des Mittelfeldspielers Pape Gueye von Villarreal, der Goalie Bono in der Nachspielzeit mit einem unhaltbaren Schuss bezwang. Damit holte sich Senegal den zweiten Afrika-Cup in seiner Geschichte.