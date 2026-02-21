  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Super League Das Duell der Extreme und das 293. Zürcher Derby

SDA

21.2.2026 - 05:01

Mauro Lustrinelli (links) gastiert mit dem FC Thun am Samstag bei Patrick Rahmens Winterthur
Mauro Lustrinelli (links) gastiert mit dem FC Thun am Samstag bei Patrick Rahmens Winterthur
Keystone

Mit dem Spiel zwischen Tabellenführer und Schlusslicht wird die 26. Super-League-Runde am Samstag eröffnet. Thun und Winterthur trennen diese Saison Welten.

Keystone-SDA

21.02.2026, 05:01

Die Zahlen sind brutal. Auf der einen Seite der FC Thun, der die beste Saison seiner Vereinsgeschichte spielt, auf der anderen Seite der FC Winterthur, der statistisch einer der schwächsten Tabellenletzten seit Einführung der Super League ist.

44 Punkte beträgt die Differenz zwischen den Teams nach 25 Spielen. Thun hat im bisherigen Saisonverlauf 28 Tore mehr geschossen und 44 weniger erhalten als der FC Winterthur. Dieser hat drei Siege auf dem Konto, während der FC Thun zuletzt achtmal in Folge gewonnen und damit einen neuen Klubrekord aufgestellt hat.

Für den souveränen Leader, der sich schon am letzten Wochenende auch rechnerisch die Teilnahme an der Championship Group gesichert hat, ist die Reise nach Winterthur ein kleiner Charaktertest. Soviel spricht für die Berner Oberländer, dass die Gefahr da ist, den Fokus zu verlieren.

Basel in Luzern, YB im Wallis

Die ersten Verfolger der Thuner müssen schauen, dass sie die bisherige Übermannschaft der Saison nicht ganz aus den Augen verlieren. Das zwölf Punkte zurückliegende St. Gallen spielt am Samstag zeitgleich mit Thun in Genf gegen Servette. Lugano und Basel, die zwei anderen Teams in den Top 4, treten zum Abschluss des Spieltags am Sonntag gegen Lausanne-Sport respektive in Luzern an.

Die Young Boys, die am Sonntag um 14.00 Uhr in Sitten spielen, könnten ihre Ausgangslage im Rennen um den Platz in der Championship Group weiter verbessern und zum ersten Mal seit Ende November einen zweiten Sieg in der Meisterschaft aneinanderreihen – eine Woche nach dem 6:1 gegen Winterthur.

Besuch der FCZ-Fans

Im 293. Zürcher Derby, das am Samstagabend steigt, treffen zwei der formschwächsten Teams aufeinander. Der FC Zürich hat von den letzten neun Spielen nur eines gewonnen, die Grasshoppers sind seit sieben Partien sieglos. Dass es trotz der enttäuschenden Tabellenlage beider Klubs um einiges geht, machten die FCZ-Fans am Freitag im morgendlichen Training deutlich. Rund 300 Anhänger kamen, wie Trainer Dennis Hediger an der Medienkonferenz erzählte.

«Die Fans werden alles geben, damit sie auf den Rängen gewinnen, und wir sollen alles geben, damit wir auf dem Platz gewinnen», sagte Hediger nach dem Aufmarsch, den er sehr positiv aufnahm. «Sie standen ganz nahe am Platz, als wir zum Abschluss gespielt haben. Für viele Spieler von uns war es cool, eine spezielle Erfahrung. Das soll uns Energie geben.»

Meistgelesen

«Urteil ist Gesetzlosigkeit des Gerichts»: JD Vance legt gegen Supreme Court nach
So moderierte Brotz die schwierigste «Arena»-Sendung seiner Karriere
Warum plötzlich niemand mehr etwas kaufen will

Videos aus dem Ressort

Stade Nyonnais – Aarau 1:1

Stade Nyonnais – Aarau 1:1

Challenge League | 23. Runde | Saison 25/26

20.02.2026

Carouge – Yverdon 2:2

Carouge – Yverdon 2:2

Challenge League | 23. Runde | Saison 25/26

20.02.2026

Rapperswil-Jona – Bellinzona 2:1

Rapperswil-Jona – Bellinzona 2:1

Challenge League | 23. Runde | Saison 25/26

20.02.2026

Stade Nyonnais – Aarau 1:1

Stade Nyonnais – Aarau 1:1

Carouge – Yverdon 2:2

Carouge – Yverdon 2:2

Rapperswil-Jona – Bellinzona 2:1

Rapperswil-Jona – Bellinzona 2:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Letztes Testspiel. Die Schweizer Nati spielt vor der WM gegen Jordanien

Letztes TestspielDie Schweizer Nati spielt vor der WM gegen Jordanien

So tickt der Nati-Star. Deshalb will Manuel Akanji auf keinen Fall Trainer werden

So tickt der Nati-StarDeshalb will Manuel Akanji auf keinen Fall Trainer werden

Weitere Staatsbürgerschaft für FIFA-Boss. Gianni Infantino: «Ich bin stolz, Libanese zu sein»

Weitere Staatsbürgerschaft für FIFA-BossGianni Infantino: «Ich bin stolz, Libanese zu sein»