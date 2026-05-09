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Das Ende einer Ära FIFA und Panini gehen nach der WM 2030 getrennte Wege

SDA

9.5.2026 - 10:00

Bald Vergangenheit: Ab 2031 werden die beliebten Fussball-Sammelalben zum Aufkleben nicht mehr von Panini produziert. (Archivbild)
Bald Vergangenheit: Ab 2031 werden die beliebten Fussball-Sammelalben zum Aufkleben nicht mehr von Panini produziert. (Archivbild)
Keystone

Die Fussball-Weltmeisterschaft rückt immer näher, und so beginnt auch das Panini-Sammelfieber. Allerdings kündigte die FIFA an, die langjährige Partnerschaft mit dem italienischen Unternehmen per 2031 zu beenden. Damit endet eine Ära.

Keystone-SDA

09.05.2026, 10:00

09.05.2026, 10:44

Am vergangenen Donnerstag gab der Weltfussballverband das Ende der langjährigen Partnerschaft mit dem italienischen Unternehmen Panini bekannt. Anstelle von Panini wird ab 2031 das Unternehmen Fanatics die legendär gewordenen Sammelkarten herausgeben, dessen Geschäftsfeld bis hin zu Sportwetten reicht.

«Die FIFA und Fanatics haben einen langfristigen Exklusiv-Lizenzvertrag über verschiedene Sammelartikel unterzeichnet, darunter Sticker sowie Sammelkarten und Kartenspiele», teilte die FIFA mit.

WM-Aufkleber seit 1970

Die Ankündigung der FIFA markiert das Ende einer 60-jährigen Zusammenarbeit mit dem in Modena ansässigen Unternehmen. Das Anfang der 1960er Jahre von den vier Panini-Brüdern gegründete Unternehmen verfügt seit 1970 über eine Exklusivvereinbarung mit der FIFA für die legendären WM-Sammelalben zum Aufkleben.

Mit dem ersten Sammelalbum zu einer WM – 1970 in Mexiko – schaffte Panini den Sprung auf die Weltbühne. Das erste von Panini herausgegebene Sport-Sammelalbum datiert allerdings auf die Saison 1961/62 der italienischen Serie A. Auf dem Cover war der schwedische Stürmer Nils Liedholm, damals bei der AC Milan, zu sehen. Das allererste gedruckte Spielerbild war Bruno Bolchi, damaliger Captain von Inter Mailand.

Das letzte Album wiederum wird das der Weltmeisterschaft 2030 sein, der Jubiläumsausgabe, die gemeinsam von Marokko, Portugal und Spanien ausgerichtet wird. Eine Stellungnahme von Panini blieb bisher aus, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet.

FIFA will Publikum stärker globalisieren

Mit dem Wechsel von Panini zu Fanatics erwarten die Sammel-Fans denn auch einige Neuheiten. «Eine der wichtigsten Neuheiten für die Fans (...) ist die berühmte Kartenserie mit eingearbeiteten Elementen aus den Trikots der Spieler – einschliesslich derjenigen, die sie bei ihrem allerersten Spiel trugen (die Debut-Patches)», teilte die FIFA weiter mit.

Michael Rubin, Gründer und Geschäftsführer von Fanatics, begrüsste den «historischen Tag» für das Unternehmen. «Der Nationalmannschaftsfussball bietet die besten Wachstumschancen im Sportbereich», erklärte er. «Wir werden Sammlerstücke und die Geschichte rund um den Fussball in eine neue Dimension heben können.»

In einer separaten Mitteilung erklärte Fanatics, man werde «jungen Menschen in allen Regionen der Welt die Magie näher bringen». Das US-Unternehmen ist bereits Partner der FIFA für die Vermarktung von Merchandising-Produkten zur WM 2026, die am 11. Juni in den USA, Mexiko und Kanada beginnt.

Die Aktivitäten von Fanatics reichen von Sportwetten über Sammlerstücke bis hin zu Online-Glücksspielen, Tippspielen, Fanartikeln und lizenzierten Lifestyle-Produkten.

Die Partnerschaft markiert einen neuen Schritt in dem Bestreben der FIFA, ihr Publikum zu globalisieren und zu verjüngen, nachdem sie sich bereits mit dem sozialen Netzwerk TikTok und der Plattform YouTube zusammengetan und «Content Creators» akkreditiert hat, um über die WM-Spiele in diesem Sommer zu berichten.

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