Eine Fussball-Saison voller Dramatik, Überraschungen und Gänsehautmomenten liegt hinter uns. Von spektakulären Toren bis zu grossen Enttäuschungen war alles dabei, was das Fussballherz höherschlagen lässt. Zeit, dein Wissen zu testen.

Wie gut hast du die Saison wirklich verfolgt? Beweise dein Wissen im grossen blue Sport Fussball-Quiz zur Saison 2024/2025. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir ein blue Sport Abo für sechs Monate gratis. Mitmachen können auch bestehende Kund*innen, denen der Abo-Preis für ein halbes Jahr erstattet würde. Bereit? Los geht's – und viel Glück!

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeschluss ist der Sonntag, 8. Juni 2025, 23:59 Uhr. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird persönlich benachrichtigt.



Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt kostenlos und ohne Kaufzwang. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben. Pro Person ist nur eine Teilnahme am Wettbewerb zulässig.



Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende und deren Angehörige der Swisscom-Gruppe, blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG, blue Vertragshändler*innen und Agent*innen sowie alle mit dem Wettbewerb beauftragten Partner*innen.



Die blue Entertainment AG behält sich das Recht vor, Teilnehmende ohne Angabe von Gründen vom Wettbewerb auszuschliessen. Der/Die Gewinner/in wird schriftlich oder telefonisch benachrichtigt. Wettbewerbsteilnehmende willigen mit ihrer Teilnahme ein, dass ihre Personendaten gespeichert, bearbeitet und für Werbe- und Marketingzwecke der blue Entertainment AG verwendet werden dürfen.



blue Sport verpflichtet sich, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wettbewerbs gewonnenen Daten sorgfältig zu behandeln und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu verwalten. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der Wettbewerbspreise ist nicht möglich.