Nick Woltemade wechselte vor einem Jahr ablösefrei von Werder Bremen zum VfB Stuttgart. IMAGO/Sven Simon

Von 0 auf 85 Millionen in 424 Tagen: Vor einem Jahr wechselte Nick Woltemade ablösefrei von Bremen nach Stuttgart. Jetzt geht's für 85 Millionen nach Newcastle. Schuld daran trägt eigentlich der FC Liverpool.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Transfermarkt für Stürmer explodiert: Stuttgarts Nick Woltemade wechselt für 85 Millionen Euro zu Newcastle.

Hintergrund ist Liverpools Interesse an Alexander Isak, das Newcastle zum Handeln zwingt und eine Kettenreaktion bei weiteren Vereinen auslöst.

Junge Mittelstürmer sind derzeit so rar, dass selbst Spieler mit durchschnittlichen Tor-Quoten wie Maximilian Beier oder Jörgen Strand Larsen für 70 Millionen Euro und mehr gehandelt werden. Mehr anzeigen

Jung, brutal (teuer), gutaussehend. Der Markt für Mittelstürmer im europäischen Fussball schraubt sich gerade selbst in den schwindelerregenden Wahnsinn. Wie der VfB Stuttgart am Donnerstag öffentlich machte, steht Nick Woltemade vor einem Wechsel. Dem Spieler sei die Erlaubnis erteilt worden, «mit einem europäischen Klub über einen sofortigen Transfer zu sprechen». Kostenpunkt gemäss Medienberichten: 85 Millionen Euro. Abnehmender Verein: Newcastle United.

Damit platzt der Wechsel zum FC Bayern München endgültig. Das hat aber wohl weniger mit der Attraktivität der Münchner zu tun, sondern einmal mehr mit der Finanzstärke der Premier League. Als Auslöser gilt Liverpools Interesse an Newcastle-Stürmer Alexander Isak, der die «Magpies» wohl zum Woltemade-Deal zwang. Der Schwede will nämlich unbedingt noch vor Ablauf der Transfer-Deadline zum englischen Meister wechseln, streikt aus diesem Grund schon seit Wochen.

Die Reds sind bereit, rund 150 Millionen Euro an Newcastle zu überweisen, da sind Stuttgarts irre Forderungen für die ohnehin vom Saudi-Investment-Fund gesponserten Engländer ein Klacks – im Gegensatz zu den Bayern, die schon bei 60 Millionen Euro den Schlussstrich zogen, obwohl sie als Traumziel des 23-Jährigen galten.

Ablöse-Poker geht voll auf

Doch wer damals dachte, die Stuttgarter wären wahnsinnig, ein solches Angebot abzulehnen für einen Stürmer, der in 70 Bundesliga-Einsätzen gerade einmal 14 Tore erzielte, der darf sich nun zweimal kneifen.

Denn der Poker des VfB ging voll auf. Junge Mittelstürmer sind nämlich ein rares Gut auf dem europäischen Markt. Das zeigten bereits die Wechsel von Hugo Ekitiké (95 Millionen Euro zu Liverpool) und Benjamin Sesko (80 Millionen Euro zu Manchester United). Offenbar roch man in Stuttgart diese Entwicklungen, schliesslich war man beim 60-Millionen-Angebot der Bayern nicht einmal bereit, ernsthafte Verhandlungen zu eröffnen.

Ähnliches spielt sich derzeit auch in Dortmund ab, wo Premier Ligist Brentford angeblich die absurde Summe von 70 Millionen Euro für Angreifer Maximilian Beier hinblättern will. Der BVB-Knipser erzielte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison lediglich acht Treffer und hatte dabei nicht einmal einen Stammplatz auf sicher.

Aber auch Brentford ist unter Druck, denn dort steht ebenfalls Newcastle an. Yoane Wissa, langjähriger Tor-Garant im Sturm, soll als zweiter Isak-Nachfolger für 70 Millionen Euro in den Nordosten der Insel wechseln.

Doch der verrückteste Wechsel könnte in Wolverhampton über die Bühne gehen. Auch dort hat Newcastle die Hände im Spiel und ist mit einem Gebot von 65 Millionen Euro für Stürmer Jörgen Strand Larsen abgeblitzt. Medienberichten zufolge soll eine verbesserte Offerte bereits unterwegs sein.

Das Kuriose dabei: Der 25-jährige Norweger schloss sich den Wolves nach einer Leihe erst vor zwei Monaten definitiv an – für damals 27 Millionen Euro!

Das könnte dich auch interessieren