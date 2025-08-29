  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ist Newcastle besser als Bayern? Das irre Millionen-Karussell hinter dem Woltemade-Deal

Tobias Benz

29.8.2025

Nick Woltemade wechselte vor einem Jahr ablösefrei von Werder Bremen zum VfB Stuttgart.
Nick Woltemade wechselte vor einem Jahr ablösefrei von Werder Bremen zum VfB Stuttgart.
IMAGO/Sven Simon

Von 0 auf 85 Millionen in 424 Tagen: Vor einem Jahr wechselte Nick Woltemade ablösefrei von Bremen nach Stuttgart. Jetzt geht's für 85 Millionen nach Newcastle. Schuld daran trägt eigentlich der FC Liverpool.

Tobias Benz

29.08.2025, 11:00

29.08.2025, 12:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Transfermarkt für Stürmer explodiert: Stuttgarts Nick Woltemade wechselt für 85 Millionen Euro zu Newcastle.
  • Hintergrund ist Liverpools Interesse an Alexander Isak, das Newcastle zum Handeln zwingt und eine Kettenreaktion bei weiteren Vereinen auslöst.
  • Junge Mittelstürmer sind derzeit so rar, dass selbst Spieler mit durchschnittlichen Tor-Quoten wie Maximilian Beier oder Jörgen Strand Larsen für 70 Millionen Euro und mehr gehandelt werden.
Mehr anzeigen

Jung, brutal (teuer), gutaussehend. Der Markt für Mittelstürmer im europäischen Fussball schraubt sich gerade selbst in den schwindelerregenden Wahnsinn. Wie der VfB Stuttgart am Donnerstag öffentlich machte, steht Nick Woltemade vor einem Wechsel. Dem Spieler sei die Erlaubnis erteilt worden, «mit einem europäischen Klub über einen sofortigen Transfer zu sprechen». Kostenpunkt gemäss Medienberichten: 85 Millionen Euro. Abnehmender Verein: Newcastle United.

Damit platzt der Wechsel zum FC Bayern München endgültig. Das hat aber wohl weniger mit der Attraktivität der Münchner zu tun, sondern einmal mehr mit der Finanzstärke der Premier League. Als Auslöser gilt Liverpools Interesse an Newcastle-Stürmer Alexander Isak, der die «Magpies» wohl zum Woltemade-Deal zwang. Der Schwede will nämlich unbedingt noch vor Ablauf der Transfer-Deadline zum englischen Meister wechseln, streikt aus diesem Grund schon seit Wochen.

Bayern-Korb bei Woltemade-Transfer. Lothar Matthäus: «Er kann in Newcastle sehr viel mehr verdienen»

Bayern-Korb bei Woltemade-TransferLothar Matthäus: «Er kann in Newcastle sehr viel mehr verdienen»

Die Reds sind bereit, rund 150 Millionen Euro an Newcastle zu überweisen, da sind Stuttgarts irre Forderungen für die ohnehin vom Saudi-Investment-Fund gesponserten Engländer ein Klacks – im Gegensatz zu den Bayern, die schon bei 60 Millionen Euro den Schlussstrich zogen, obwohl sie als Traumziel des 23-Jährigen galten.

Ablöse-Poker geht voll auf

Doch wer damals dachte, die Stuttgarter wären wahnsinnig, ein solches Angebot abzulehnen für einen Stürmer, der in 70 Bundesliga-Einsätzen gerade einmal 14 Tore erzielte, der darf sich nun zweimal kneifen.

Denn der Poker des VfB ging voll auf. Junge Mittelstürmer sind nämlich ein rares Gut auf dem europäischen Markt. Das zeigten bereits die Wechsel von Hugo Ekitiké (95 Millionen Euro zu Liverpool) und Benjamin Sesko (80 Millionen Euro zu Manchester United). Offenbar roch man in Stuttgart diese Entwicklungen, schliesslich war man beim 60-Millionen-Angebot der Bayern nicht einmal bereit, ernsthafte Verhandlungen zu eröffnen.

Ähnliches spielt sich derzeit auch in Dortmund ab, wo Premier Ligist Brentford angeblich die absurde Summe von 70 Millionen Euro für Angreifer Maximilian Beier hinblättern will. Der BVB-Knipser erzielte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison lediglich acht Treffer und hatte dabei nicht einmal einen Stammplatz auf sicher.

Aber auch Brentford ist unter Druck, denn dort steht ebenfalls Newcastle an. Yoane Wissa, langjähriger Tor-Garant im Sturm, soll als zweiter Isak-Nachfolger für 70 Millionen Euro in den Nordosten der Insel wechseln.

Doch der verrückteste Wechsel könnte in Wolverhampton über die Bühne gehen. Auch dort hat Newcastle die Hände im Spiel und ist mit einem Gebot von 65 Millionen Euro für Stürmer Jörgen Strand Larsen abgeblitzt. Medienberichten zufolge soll eine verbesserte Offerte bereits unterwegs sein.

Das Kuriose dabei: Der 25-jährige Norweger schloss sich den Wolves nach einer Leihe erst vor zwei Monaten definitiv an – für damals 27 Millionen Euro!

Das könnte dich auch interessieren

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Von Xhaka über Wirtz bis zu Alexander-Arnold. Das sind die bisher grössten Sommertransfers im internationalen Fussball.

20.06.2025

Meistgelesen

Deutscher fährt 15 Meter Auto in der Schweiz und landet vor Bundesgericht
«Unmoralisch und gefährlich»: Trump-Behörden verhaften Feuerwehr-Helfer mitten im Einsatz
«Es ist purer Egoismus, wenn zwei Senioren ein Haus besetzen»
Tödlicher Bootsunfall vor Altendorf SZ – das ist mittlerweile bekannt
Im Kanton Schwyz eskaliert Streit um Traditions-Campingplatz

Fussball-News

Fußball. Lewandowski kehrt in Polens Nationalteam zurück

FußballLewandowski kehrt in Polens Nationalteam zurück

Auslosung im Stream. Auf wen treffen Basel und YB in der Ligaphase der Europa League?

Auslosung im StreamAuf wen treffen Basel und YB in der Ligaphase der Europa League?

Besiktas-Coup dank FC Basel. Lausanner feiern wilde Kabinenparty in Istanbul

Besiktas-Coup dank FC BaselLausanner feiern wilde Kabinenparty in Istanbul

Nach verpasster Champions-League-Quali. Mourinho nicht mehr Trainer bei Fenerbahce

Nach verpasster Champions-League-QualiMourinho nicht mehr Trainer bei Fenerbahce

Urteil. Fifa verliert Millionen-Klage gegen Blatter und Kattner

UrteilFifa verliert Millionen-Klage gegen Blatter und Kattner