Die überraschende Aufhebung der Sperre gegen US-Stürmer Folarin Balogun sorgt weiter für heftige Diskussionen. Während Vorwürfe über eine mögliche Einflussnahme von Donald Trump im Raum stehen, sieht blue Sport Experte Marcel Reif nun eine Chance, die FIFA umzukrempeln, und kritisiert Infantino scharf.

Ein Telefonat, eine umstrittene Entscheidung – und plötzlich steht die FIFA im Zentrum eines politischen Skandals. Nachdem US-Präsident Donald Trump persönlich bei FIFA-Boss Gianni Infantino interveniert haben soll, wurde die Rotsperre gegen US-Stürmer Folarin Balogun überraschend ausgesetzt.

Genutzt hat es den USA allerdings wenig: Belgien trotzte der FIFA-Entscheidung zu Gunsten der Gastgeber und kegelte die USA in der Nacht auf Dienstag mit 4:1 aus dem Turnier. Balogun bot über weite Strecken des Spiels vor heimischem Publikum in Seattle eine unauffällige Leistung.

Europa reagiert mit scharfer Kritik. Die UEFA sprach von einer «roten Linie», die überschritten worden sei, und bezeichnete den Entscheid als «unverständlich und nicht zu rechtfertigen». Auch der belgische Fussballverband, der deutsche DFB, der Schweizer Fussballverband sowie mehrere Politiker kritisierten den Vorgang.

Kritische Stimmen werden überall laut. Marcel Reif, Fussballexperte bei blue Sport, hat eine klare Meinung. «Die UEFA gibt jetzt richtig Gas und die Europäer müssen mal richtig die Hosen runterlassen.» Reif schätzt die Situation ein und kritisiert den FIFA-Boss scharf. Im Video siehst du mehr dazu.