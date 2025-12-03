  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mach mit bei unserem Gewinnspiel Das ist das neue Nati-Trikot für die WM 2026

Luca Betschart

3.12.2025

So sieht das neue Trikot der Schweizer Fussball Nationalmannschaften aus

So sieht das neue Trikot der Schweizer Fussball Nationalmannschaften aus

03.12.2025

Heute wurde das Trikot der Schweizer Nati für die WM 2026 präsentiert. blue Sport verlost eines davon.

Redaktion blue Sport

03.12.2025, 09:14

03.12.2025, 09:33

Der Schweizer Fussballverband präsentiert das neue Heimtrikot der Schweizer Nationalteams. Inspiriert vom ikonischen Design des Schweizer Passes verbindet das Trikot Tradition und Moderne und setzt neue Massstäbe im Sportdesign.

Im kommenden Jahr wird die Schweiz mit diesem Trikot auf der grössten Bühne des internationalen Fussballs vertreten sein – ein historischer Moment, denn die Nati hat sich zum sechsten Mal in Folge für die WM-Endrunde qualifiziert.

«Die sechste Qualifikation in Folge für das bedeutendste internationale Fussballturnier ist ein grosser Erfolg für den Schweizer Fussball und ein Beweis für die kontinuierliche Entwicklung unseres Nationalteams. Die Erfolge unserer Männer- und Frauen-Nationalteams sind nur durch starke Partnerschaften möglich, die auf Vertrauen und gemeinsamen Werten basieren. Unsere langjährige Zusammenarbeit mit PUMA zeigt, wie wir gemeinsam nachhaltige Erfolge erzielen können – auf und neben dem Platz», wird SFV-Präsident Peter Knäbel in der Medienmitteilung zitiert.

Meistgelesen

Warum die Ukraine die Flamingos noch nicht fliegen lässt – und Putin sich dennoch sorgen sollte
Das erste Training in Beaver Creek löst hitzige Diskussionen aus
Nati-Trainer Patrick Fischer tritt nach der Heim-WM zurück – Jan Cadieux übernimmt
Krawattenkauf eskaliert – Zürcher Jude erlebt offenen Hass
Fabian (8) tot aufgefunden – Zeuge belastet Ex-Freundin

Mehr aus dem Ressort

Drei Derbys im Schweizer Cup. Zug 94 will gegen den FC Luzern ins Viertelfinal einziehen

Drei Derbys im Schweizer CupZug 94 will gegen den FC Luzern ins Viertelfinal einziehen

Women's Nations League. Spanien schlägt Deutschland und verteidigt den Titel

Women's Nations LeagueSpanien schlägt Deutschland und verteidigt den Titel

DFB-Pokal. Dortmund verliert Achtelfinal gegen Leverkusen ++ Hertha demontiert Kaiserslautern

DFB-PokalDortmund verliert Achtelfinal gegen Leverkusen ++ Hertha demontiert Kaiserslautern