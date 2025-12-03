So sieht das neue Trikot der Schweizer Fussball Nationalmannschaften aus 03.12.2025

Heute wurde das Trikot der Schweizer Nati für die WM 2026 präsentiert. blue Sport verlost eines davon.

Redaktion blue Sport Luca Betschart

Der Schweizer Fussballverband präsentiert das neue Heimtrikot der Schweizer Nationalteams. Inspiriert vom ikonischen Design des Schweizer Passes verbindet das Trikot Tradition und Moderne und setzt neue Massstäbe im Sportdesign.

Im kommenden Jahr wird die Schweiz mit diesem Trikot auf der grössten Bühne des internationalen Fussballs vertreten sein – ein historischer Moment, denn die Nati hat sich zum sechsten Mal in Folge für die WM-Endrunde qualifiziert.

«Die sechste Qualifikation in Folge für das bedeutendste internationale Fussballturnier ist ein grosser Erfolg für den Schweizer Fussball und ein Beweis für die kontinuierliche Entwicklung unseres Nationalteams. Die Erfolge unserer Männer- und Frauen-Nationalteams sind nur durch starke Partnerschaften möglich, die auf Vertrauen und gemeinsamen Werten basieren. Unsere langjährige Zusammenarbeit mit PUMA zeigt, wie wir gemeinsam nachhaltige Erfolge erzielen können – auf und neben dem Platz», wird SFV-Präsident Peter Knäbel in der Medienmitteilung zitiert.