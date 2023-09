Martin Podhajsky hat noch nie Fussball gespielt und hat dennoch einen Vertrag unterschrieben. Instagram

Here we go! Martin Podhajsky geht künftig für den tschechischen Drittligisten FK Usti nad Labem auf Torejagd. Oder so ähnlich …

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Martin Podhajsky wird beim tschechischen Drittligisten FK Usti nad Labem unter Vertrag genommen. Er hat noch nie im Verein gespielt.

Papa Podhajsky zahlt dem Verein rund 20'000 Euro, damit sein Sohn zu einem zehnminütigen Einsatz kommt. Im Frühling soll es so weit sein.

Der FK Usti nad Labem ist inzwischen für ausgefallene Aktionen bekannt. Mehr anzeigen

Der 22-jährige Podhajsky hat noch nie in einem Verein Fussball gespielt – und bekommt trotzdem einen Vertrag. Wie ist das möglich? Ganz einfach, es ist alles eine Frage des Preises.

Der Vater hat dem Verein nämlich 20’000 Euro geboten, damit sein Sohnemann zehn Minuten mitspielen darf, schreibt «Bild» mit Verweis auf das tschechische Newsportal «idnez.cz». Vereinspräsident Premysl Kuban konnte nicht widerstehen und gibt das auch offen zu: «Er spielt keinen Fussball – nur FIFA (neu: EA Sports FC) am Computer. Aber ich sehe nicht jeden Tag 500’000 tschechische Kronen auf dem Boden liegen. Wenn mir jemand diesen Betrag gibt, lasse ich jeden mitmachen.»

Marketingdirektor Matěj Svojše erklärte vor wenigen Tagen, dass sie den Vertrag vorbereiten würden: «Unsere Fans werden ihn bereits beim nächsten Heimspiel auf der Bank zu sehen bekommen.» Es ist aber unwahrscheinlich, dass Podhajsky bereits am kommenden Freitag debütieren wird, denn es gibt einen ausgeklügelten Plan.

Der Neuling soll erst ins Mannschaftstraining einsteigen und dann im Frühling zu seinem ersten und wohl einzigen Einsatz kommen. Dannzumal hat der FK Usti nad Labem sieben Heimspiele in Folge und in einem dieser Spiele soll Podhajsky in den letzten zehn Minuten Stürmer und Kapitän Jakub Mares ersetzen.

Wie «Bild» weiter schreibt, hat FK Usti nad Labem ein Flair für ausgefallene Aktionen. Zuletzt wurden 1000 Dauerkarten verschenkt und 2020 wurde die Miss Tschechien als Vereinsreporterin angestellt.