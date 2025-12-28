Ronaldinho ist der beste Kicker mit Jahrgang 1980 und Lionel Messi mit Jahrgang 1987. Samuel Eto'o muss sich im Jahrgang 1981 einem Schweden geschlagen geben. dpa

Von Hideraldo Bellini (geboren 1930) über Günter Netzer (1944), Roberto Baggio (1967) und Ronaldinho (1980) bis hin zum erst 17-jährigen Lennart Karl. Hier kommen die 79 besten Fussballer ihres Jahrgangs.

30er: Garrincha, Vava, Seeler und ein Sir

Hideraldo Bellini wird 1958 und 1962 als Captain mit Brasilien Weltmeister. An ihm gibts auch für Igor Netto, Olympiasieger 1956, Europameister 1960, und Captain der UdSSR kein Vorbeikommen. Englands Goalie-Legende Gordon Banks dürfte in der Liste eigentlich nicht fehlen, doch er ist im selben Jahr wie sein englischer Weltmeisterkollege von 1966 geboren. 1937 wie Sir Bobby Charlton, Ballon-d'Or-Gewinner 1966, Ikone von Manchester United und Überlebender der Flugzeugkatastrophe von München. Die restlichen Jahrgangsbesten der 30er? Fast alle Brasilianer.

1968: Bobby Charlton holt mit Manchester United den Europa-Cup-Pokal. IMAGO

Von 1930 bis 1939 1930: Hideraldo Bellini (Bra)

1931: Raymond Kopa (F)

1932: Zito (Bra)

1933: Garrincha (Bra)

1934: Vava (Bra)

1935: Omar Sivori (Arg/It)

1936: Uwe Seeler (D)

1937: Bobby Charlton (Eng)

1938: José Altafini «Mazzola» (Bra)

1939: Waleri Voronin (UdSSR) Mehr anzeigen

40er: Pelé, Eusebio, Cruyff und Netzer

Italiens Goalie-Legende Dino Zoff verliert das Duell gegen Jahrgänger Eusebio. Die italienische Fussball-Ikone Luigi Riva und der Brasilianer Jairzinho müssen sich dem eleganten deutschen Spielmacher Günter Netzer geschlagen geben. Der Welt- und Europameister prägte den Fussball mit seiner Spielweise und seiner Persönlichkeit neben dem Platz. Er gilt als erster Popstar des Fussballs. Das innerdeutsche Duell mit Jahrgang 1945 zwischen Franz Beckenbauer und «Bomber» Gerd Müller gewinnt der Kaiser. Und der Nordire George Best setzt sich gegen den Erfinder des Elástico, den Brasilianer Rivelino durch. Best, der brillante Dribbler und Lebemensch, ist der beste Kicker mit Jahrgang 1946.

Der deutsche Weltstar Günter Netzer, spielte 1977 für GC. KEYSTONE

Von 1940 bis 1949 1940: Pelé (Bra)

1941: Bobby Moore (Eng)

1942: Eusebio (Por)

1943: Wolfgang Overath (D)

1944: Günter Netzer (D)

1945: Franz Beckenbauer (D)

1946: Georg Best (Irl)

1947: Johan Cruyff (Ned)

1948: Antonin Panenka (Tsch)

1949: Ruud Krol (Ned) Mehr anzeigen

50er: Platini, Zico, Kempes und ein Mexikaner

Karl-Heinz Rumeningge? Nein, der beste Spieler mit Jahrgang 1955 ist der Franzose Michel Platini. In keinem anderen Jahrzehnt ist diese Auszeichnung auf so viele Nationen verteilt wie in den 50er-Jahren. Gleich 10 Nationalitäten sind vertreten. Am engsten ist die Wahl zum Weltfussballer mit Jahrgang 1951. Da duellieren sich der deutsche Welt- und Europameister Paul Breitner, der Holländer Johan Neeskens, der schottische Stürmer Kenny Dalglish und der Engländer Kevin Keegan. Alle wären würdige Jahrgangsvertreter, wir wählen ...

Der französische Spielmacher und Superstar Michel Platini. KEYSTONE

Von 1950 bis 1959 1950: Grzegorz Lato (Pol)

1951: Kevin Keegan (Eng)

1952: Roger Milla (Cam)

1953: Zico (Bra)

1954: Mario Kempes (Arg)

1955: Michel Platini (F)

1956: Paolo Rossi (It)

1957: Preben Elkjaer Larsen (Dan)

1958: Hugo Sanchez (Mex)

1959: Bernd Schuster (D) Mehr anzeigen

60er: Kein Platz für Lineker oder Rijkaard

Pech haben alle, die im 1960 geboren wurden. Da hat Goldfüsschen Diego Maradona das Licht der Welt erblickt. Gilt für den grossen Milan-Libero Franco Baresi und Englands Sturm-Legende Gary Lineker. Es ist auch das Jahrzehnt, in welchem die holländischen Europameister Marco van Basten und Ruud Gullit geboren wurden. Und warum fehlt mit Frank Rijkaard der Dritte im Bunde der Super-Holländer? Weil er wie Kumpel Gullit 1962er ist. Für Diskussions-Stoff könnte das Jahr 1967 sorgen: Roberto Baggio? Paul Gascoigne? Oder Matthias Sammer? Baggio. Übrigens: Im Geburtsjahr 1969 schafft es ein Schweizer zumindest in die engste Auswahl. Stéphane Chapuisat scheitert an Titan Oliver Kahn.

Am 29. Juni 1986 macht sich Diego Armando Maradona in Argentinien unsterblich. KEYSTONE

Von 1960 bis 1969 1960: Diego Maradona (Arg)

1961: Lothar Matthäus (D)

1962: Ruud Gullit (Ned)

1963: Peter Schmeichel (Dan)

1964: Marco Van Basten (Ned)

1965: Gheorghe Hagi (Rum)

1966: Romario (Bra)

1967: Roberto Baggio (It)

1968: Paolo Maldini (It)

1969: Oliver Kahn (De) Mehr anzeigen

70er: Ein Finne zwischen Zidane und Beckham

Gleich mehrere Weltstars haben Jahrgang 1972. Der Portugiese Luis Figo, der Tscheche Pavel Nedved und der Brasilianer Rivaldo. Doch das Trio ist chancenlos. Unfair, wenn man im selben Jahrgang geboren ist, wie der Jahrzehntefussballer Zinédine Zidane. Die 70er werden sonst von Italienern dominiert. Fabio Cannavaro setzt sich bei den 73'ern gegen Roberto Carlos durch, Gianluigi Buffon bei den 78'ern gegen Didier Drogba, bei den 79ern Andrea Pirlo gegen Michael Owen. Und Alessandro Del Piero, geboren 1974, ist konkurrenzlos. Die grösste Überraschung zwischen Zidane, den Italienern und David Beckham ist Jari Litmannen (geboren 1971). Der Finne verweist Roy Keane und Pep Guardiola auf die Ehrenplätze.

David Beckham nach seinem Treffer an der WM 2006 gegen Ecuador. KEYSTONE

Von 1970 bis 1979 1970: Cafu (Bra)

1971: Jari Litmanen (Fin)

1972: Zinédine Zidane (F)

1973: Fabio Cannavaro (It)

1974: Alessandro Del Piero (It)

1975: David Beckham (Eng)

1976: Ronaldo (Bra)

1977: Thierry Henry (F)

1978: Gianluigi Buffon (It)

1979: Andrea Pirlo (It) Mehr anzeigen

80er: König Zlatan, CR7 und Messi

Der Kroate Luka Modric und der Engländer Wayne Rooney gehören zweifellos zu den besten Fussballern ihres Jahrzehnts. Doch sie schaffen es nicht zum besten Kicker mit Jahrgang 1985. Diese Auszeichnung geht an den fünffachen Gewinner des Ballon d'Or, an Cristiano Ronaldo. Im Geburtsjahr 80 setzt sich Ronaldinho gegen Xavi durch. Heiss umkämpft sind die Jahrgänge 1983 und 1984. Bei ersterem gewinnt der Brasilianer Dani Alves gegen Philipp Lahm und Franck Ribéry. Bei letzterem hat Andrés Iniesta gegen den Holländer Arjen Robben und den Deutschen Bastian Schweinsteiger die Nase vorn. Und 1989? Gareth Bale oder Thomas Müller? Der Waliser hauchdünn.

Grosses Maul, grosse Auftritte: Zlatan Ibrahimovic trifft an der EM 2012 gegen Frankreich spektakulär. KEYSTONE

Von 1980 bis 1989 1980: Ronaldinho (Bra)

1981: Zlatan Ibrahimovic (Swe)

1982: Kaká (Bra)

1983: Dani Alves (Bra)

1984: Andrés Iniesta (Sp)

1985: Cristiano Ronaldo (Por)

1986: Sergio Ramos (Sp)

1987: Lionel Messi (Arg)

1988: Robert Lewandowski (Pol)

1989: Gareth Bale (Wales) Mehr anzeigen

90er: Neymar oder Salah?

Der Franzose Paul Pogba galt jahrelang als der Ausnahmekönner mit Jahrgang 1993. Doch der mittlerweile 32-jährige Franzose hat nicht sein ganzes Talent ausgeschöpft. Der englische Knipser Harry Kane hat ihn längst überholt. Schwieriger ist die Frage beim 92er-Jahrgang: Neymar oder Mohamed Salah? Wir entscheiden uns für den brasilianischen Ballzauberer. Die in den späten Neunziger Geborenen stehen derzeit auf dem Peak ihrer Karrieren, da kann es noch sehr gut zu Verschiebungen kommen.

Der brasilianische Ballzauberer Neymar kickt derzeit wieder in seiner Heimat. Christophe Ena/AP/dpa

Von 1990 bis 1999 1990: Toni Kroos (D)

1991: Antoine Griezmann (F)

1992: Neymar (Bra)

1993: Harry Kane (Eng)

1994: Bruno Fernandes (Por)

1995: Joshua Kimmich (D)

1996: Rodri (Sp)

1997: Ousmane Dembélé (F)

1998: Kylian Mbappé (F)

1999: Gianluigi Donnarumma (It) Mehr anzeigen

Nuller-Jahre: Von Haaland bis Karl

Ab jetzt müssen wir quasi den Finger in die Luft halten. Denn die 2000er-Jahrgänge haben ihre Karriere-Höhepunkte (hoffentlich) noch lange nicht erreicht. Dennoch gibt's bereits erste Tendenzen: So scheint das norwegische Tormonster Erling Haaland kaum noch Konkurrenz zu bekommen. Offener ist das Rennen noch bei den 2001ern. Der Franzose Michael Olise, der Engländer Bukayo Saka, der Ecuadorianer Moises Caicedo oder der Brasilianer Rodrygo? Olise ist auf der Überholspur. Bei den 2003ern streitet sich derzeit der Engländer Jude Bellingham mit den Deutschen Florian Wirtz und Jamal Musiala. Bei den jüngsten haben derzeit die Wunderkinder Lamine Yamal (Jg. 2007) und Lennart Karl (Jg. 2008) die Nasen vorn.

Der Norweger Erling Haaland ist Tormaschine und Naturgewalt. Darko Bandic/AP/dpa