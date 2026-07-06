Nach der überraschend aufgehobenen Rot-Sperre für US-Stürmer Folarin Balogun platzt Jürgen Klopp im MagentaTV-Studio der Kragen. Der wohl künftige deutsche Bundestrainer nimmt Donald Trump und Fifa-Präsident Gianni Infantino frontal ins Visier – und stellt eine brisante Theorie in den Raum.

Ärger um Balogun «Das ist unser Spiel, nicht deren Spiel!» – Klopp zerlegt Trump und Infantino live

Darum geht’s Jürgen Klopp hat die Aufhebung der Rot-Sperre gegen US-Torjäger Folarin Balogun als «verrückt» bezeichnet und Trump und Infantino direkt angegriffen.

Hintergrund ist ein mutmasslicher Anruf von US-Präsident Trump bei Fifa-Boss Infantino, nach dem die Sperre über Artikel 27 kassiert wurde.

Klopp hält es sogar für möglich, dass die USA Balogun im Achtelfinal gegen Belgien am frühen Dienstag Schweizer Zeit gar nicht aufstellen.

Es sind ungewohnt scharfe Worte für einen TV-Experten: Nach dem Achtelfinal-Sieg Norwegens gegen Brasilien (2:1) legte Jürgen Klopp am späten Sonntag bei MagentaTV los.

«Wenn es tatsächlich so war, dass Trump und Infantino das miteinander ausgemacht haben, dann ist das verrückt», sagte der 59-Jährige, der nächster Trainer der deutschen Bundeself werden soll. Und weiter: «Man muss einmal ganz kurz sagen: Das ist unser Spiel, nicht deren Spiel!»

«Wenn es tatsächlich so war, dass Trump und Infantino das miteinander ausgemacht haben, dann ist das verrückt.» Jürgen Klopp Fussballtrainer

Klopp, der die Rote Karte gegen Balogun sportlich für regelkonform hält, störte sich an der politischen Einflussnahme durch Trump. «Diese beiden Menschen, die beide keine Ahnung von Fussball haben, sollten gar nichts damit zu tun haben», so der wohl künftige deutsche Bundestrainer.

Als Moderator Johannes B. Kerner und Expertin Tabea Kemme über die Fifa-Ethikkommission spekulierten, konterte Klopp kurz: «Steht der nicht auch Infantino vor?» Der Ex-Coach von Liverpool und Dortmund brachte zudem eine brisante Theorie ins Spiel: Womöglich verzichten die USA gegen Belgien freiwillig auf Balogun, «weil sie sagen: So wollen wir das nicht haben».

«Steht der nicht auch Infantino vor?» Jürgen Klopp Fussballtrainer

Hintergrund der Aufregung: Balogun hatte im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina (2:0) nach einem Luftduell per VAR-Entscheid Rot gesehen.

Medienberichten zufolge soll Trump danach persönlich bei Infantino angerufen haben – die Fifa hob die Sperre am Sonntag gestützt auf Artikel 27 auf. Wie der «Blick» festhält, profitierte bereits Cristiano Ronaldo im November von genau diesem Mechanismus, allerdings vor der WM und ohne politischen Beigeschmack.