«Hakan, kei Kritik!» Das legendäre Video von Basel-Trainer Christian Gross im Spiel gegen Aston Villa

Syl Battistuzzi

11.12.2025

«Hakan, kei Kritik!» – das legendäre Video von Christian Gross

14.08.2024

Das Video gehört längst zum Kulturgut des Schweizer Fussballs. Christian Gross übt in der Halbzeitpause des Rückspiels im Uefa-Intertoto-Cup-Final gegen Aston Villa 2001 sanfte Kritik an Spielmacher Hakan Yakin.

Syl Battistuzzi

11.12.2025, 13:52

Am Donnerstagabend trifft Basel zuhause auf Aston Villa (die Partie ab 21 Uhr live auf blue Sport). Gegen die Villans spielte der FCB schon vor 24 Jahren. Am 21. August 2001 kommt es im Rahmen des UI-Cup-Finals im Villa Park zum Rückspiel. Das Hinspiel im St. Jakob-Park ging 1:1 aus.

Nach einer halben Stunde bringt Scott Chipperfield die Gäste in Front, Darius Vasell gleicht jedoch praktisch mit dem Pausenpfiff aus. Christian Gross will in der Kabine seine Spieler auf die zweite Halbzeit einschwören – statt Lob gibt es aber für Spielmacher Hakan Yakin Tadel vom Chef. Die Worte sind dank einer SRF-Doku vielen Fussballfans geläufig.

«Hakan, nöd so egoistisch! Eimal chönted sie de Doppelpass spiele mitem George (Koumantarakis, d. Red).» Der Gemeinte, Hakan Yakin, siehts anders, nörgelt ein wenig. Gross aber bleibt souverän. Sagt, wie er's gemeint hat. «Hakaaaan! Als Anregung, doch nicht als Kritik.»

Die Ansprache von Gross zeigt leider keine Wirkung. In der zweiten Halbzeit kassiert der FCB noch drei Gegentreffer und verliert mit 1:4. Doch Basel sollte sich aufraffen, wird unter dem Zürcher zur Grossmacht und holt in den nächsten acht Jahren acht Titel.

«Das isch ä Gränni!»: Legendäre Super-League-Momente

Trainer-Ikone Hanspeter Latour blickt mit Moderator Stefan Eggli auf die Kult-Szene zurück. Und Rolf Fringer erinnert sich daran, wie Christian Constantin ihn niederstreckte.

12.12.2024

Petric: «Ich fände es schade, wenn Real Alonso jetzt entlässt»

Real Madrid kann auch in der Champions League seine Negativserie nicht stoppen. Für Trainer Xabi Alonso kann das schwere Folgen haben. Die Einschätzung im blue Sport Studio nach der 1:2-Niederlage der Königlichen gegen Manchester City.

Leverkusen – Newcastle 2:2

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26

Real Madrid – Manchester City 1:2

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26

Petric: «Ich fände es schade, wenn Real Alonso jetzt entlässt»

Leverkusen – Newcastle 2:2

Real Madrid – Manchester City 1:2

