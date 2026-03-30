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Es ist nicht nur Haaland Das macht Nati-Gegner Norwegen so stark

Björn Lindroos

30.3.2026

Norwegen ist zum ersten Mal seit 28 Jahren wieder an einer WM dabei.
Norwegen ist zum ersten Mal seit 28 Jahren wieder an einer WM dabei.
Bild: IMAGO/Sportimage

Am Dienstag trifft die Schweiz auf Norwegen und damit auf eines der formstärksten Teams Europas. Die Skandinavier haben eine Mannschaft gespickt von Stars und sind das Ergebnis einer grossen Revolution.

Björn Lindroos

30.03.2026, 16:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Norwegen präsentiert sich als extrem formstarkes Team, gewann alle Quali-Spiele, erzielte 37 Tore und setzte mit Siegen gegen Italien ein Ausrufezeichen.
  • Mit Stars wie Haaland, Ödegaard und Sörloth sowie vielen Premier-League-Spielern verfügt die Mannschaft über hohe individuelle Qualität und offensive Durchschlagskraft.
  • Der Aufschwung basiert auf langfristiger Nachwuchsförderung und Strukturreformen, weshalb Norwegen nun als eines der formstärksten Teams Europas gilt und für die Schweiz ein harter Test wird.
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Nach dem Deutschland-Knüller wartet auf die Nati der nächste Prüfstein der WM-Vorbereitung. Am Dienstagabend um 18 Uhr trifft die Schweiz in Oslo auf Norwegen. Und die Skandinavier, die eigentlich nicht gerade als Fussball-Grossmacht gelten, haben es durchaus in sich.

Norwegen marschierte nämlich regelrecht durch die Qualifikation. Man gewann jedes seiner acht Spiele, erzielte dabei 37 Tore und musste nur fünf Gegentreffer hinnehmen. Dabei schlugen die Norweger unter anderem zweimal Italien und schickten den vierfachen Weltmeister in die Playoffs. Kein anderes europäisches Team erzielte in der Quali so viele Tore wie Norwegen.

Italien spät bestraft. Haaland führt Norwegen mit Doppelpack zum Sieg und an die WM

Italien spät bestraftHaaland führt Norwegen mit Doppelpack zum Sieg und an die WM

Der grosse Superstar im Team heisst natürlich Erling Haaland. Der Goalgetter von Manchester City erzielte auf dem Weg an die Endrunde ganze 16 Treffer und wurde so klar Torschützenkönig der Qualifikation. Damit erzielte er übrigens mehr Tore als die gesamte Schweizer Nati in ihren sechs Quali-Spielen (14 Treffer).

16 Tore erzielte Haaland in der WM-Quali.
16 Tore erzielte Haaland in der WM-Quali.
IMAGO/NurPhoto

Doch dieses Norwegen ist nicht nur Erling Haaland. Das Team ist nur so gespickt mit Top-Spielern. Im Mittelfeld zieht Arsenal-Star Martin Ödegaard die Fäden, aussen ackert BVB-Verteidiger Ryerson und vorne wird Haaland von Atlético-Sturmtank Sörloth unterstützt. Ein Grossteil des Teams verdient sein Geld im Ausland, viele in der Premier League. Und dahinter stünde Trainer Stale Solbakken noch die ganze Mannschaft von Bodö/Glimt zur Verfügung, die in der Champions League gerade ihr ganz eigenes Märchen geschrieben hat.

Fokus in der Nachwuchsförderung

Dass sich die Norweger zum ersten Mal seit 28 Jahren für eine WM qualifiziert haben, ist das Ergebnis jahrelanger Arbeit und der Neuausrichtung eines ganzen Verbandes. Bis 2010 entstanden im Land etwa 2000 Kunstrasenplätze und man setzte den Fokus in der Nachwuchsförderung neu.

So wurde das Land in achtzehn Distrikte unterteilt, in denen spezielle Nachwuchstrainer vom Verband zwölf Jahre mit den besten Talenten arbeiteten. Die «Landslagsskole», auf Deutsch Nationalteamschule, wird zur riesigen Talentschmiede. Auch Haaland und Ödegaard besuchten sie einst.

Eigene Liga als Sprungbrett

Zudem belohnt der Verband die Klubs der heimischen Liga, wenn sie auf junge Talente setzen. Die Teams erhalten Geld für Investitionen in die Jugendakademie. So sollen junge Talente gefördert werden und die einheimischen Spieler zu Spielzeit kommen. Und es klappt. In der Eliteserien werden 65 Prozent der Spielminuten von Norwegern absolviert. Zum Vergleich: In der Super League decken die Schweizer nur 46 Prozent der Spielzeit ab.

Junge Talente kommen früh in den Profifussball und schaffen so den Sprung ins Ausland, wo sie sich mit den Besten der Welt messen und selbst zu Superstars werden. Ein Konzept, das aufgeht.

Nach der erfolgreichen WM-Quali lassen die Norweger Trainer Stale Solbakken hochleben.
Nach der erfolgreichen WM-Quali lassen die Norweger Trainer Stale Solbakken hochleben.
IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Jetzt sprechen die Norweger von ihrer besten Nationalmannschaft aller Zeiten. Coach Solbakken lässt offensiven Fussball spielen, der ganz Europa in der Quali verzaubert hat und ein Land von einem WM-Märchen träumen lässt.

Auf die Schweiz wartet also ein harter Test. «Wir freuen uns, gegen zwei Teams zu spielen, die zu den Besten in Europa gehören», sagte Murat Yakin vor den Spielen gegen Deutschland und Norwegen. Es ist das erste Duell mit den Skandinaviern seit gut 13 Jahren. 2013 gewann die Nati mit 2:0. Mit der heutigen Mannschaft hatte dieses Team aber noch nichts zu tun.

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