Pressekonferenz im Video Das meint Michel Aebischer vor dem Duell gegen die Schweden

Syl Battistuzzi

12.11.2025

Das Schweizer Nationalteam bereitet sich auf das Spiel gegen Schweden vom Samstag vor. Die Pressekonferenz vor dem Duell mit Mittelfeldspieler Michel Aebischer im Video zum Nachschauen.

Syl Battistuzzi

12.11.2025, 09:55

12.11.2025, 10:18

Videos zum Thema

Manzambi: «Ich war sehr glücklich, als ich erfahren habe, dass ich in Genf spielen darf»

Manzambi: «Ich war sehr glücklich, als ich erfahren habe, dass ich in Genf spielen darf»

11.11.2025

Tami zu Okafor: «Wir brauchen keine Entschuldigung»

Tami zu Okafor: «Wir brauchen keine Entschuldigung»

Noah Okafor hat sich enttäuscht von Nati-Trainer Murat Yakin und dem SFV gezeigt, nachdem er zu wiederholten Mal nicht fürs Nationalteam aufgeboten wurde. Nati-Direktor Pierluigi Tami nimmt Stellung.

10.11.2025

Zusammenzug der Schweizer Nationalmannschaft in Lausanne

Zusammenzug der Schweizer Nationalmannschaft in Lausanne

Die Schweizer Nati von Trainer Murat Yakin bereitet sich auf die letzten WM-Qualifikationsspiele vor. Am Samstag geht es in Genf gegen Schweden, danach auswärts im Kosovo.

10.11.2025

Manzambi: «Ich war sehr glücklich, als ich erfahren habe, dass ich in Genf spielen darf»

11.11.2025

Manzambi: «Ich war sehr glücklich, als ich erfahren habe, dass ich in Genf spielen darf»

11.11.2025

Lang: «Am Ball hat Ronaldinho ein unbeschreibliches Gefühl»

10.11.2025

Lang: «Am Ball hat Ronaldinho ein unbeschreibliches Gefühl»

10.11.2025

Tami zu Okafor: «Wir brauchen keine Entschuldigung»

Tami zu Okafor: «Wir brauchen keine Entschuldigung»

Noah Okafor hat sich enttäuscht von Nati-Trainer Murat Yakin und dem SFV gezeigt, nachdem er zu wiederholten Mal nicht fürs Nationalteam aufgeboten wurde. Nati-Direktor Pierluigi Tami nimmt Stellung.

10.11.2025

Manzambi: «Ich war sehr glücklich, als ich erfahren habe, dass ich in Genf spielen darf»

Manzambi: «Ich war sehr glücklich, als ich erfahren habe, dass ich in Genf spielen darf»

Lang: «Am Ball hat Ronaldinho ein unbeschreibliches Gefühl»

Lang: «Am Ball hat Ronaldinho ein unbeschreibliches Gefühl»

Tami zu Okafor: «Wir brauchen keine Entschuldigung»

Tami zu Okafor: «Wir brauchen keine Entschuldigung»

