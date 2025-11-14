  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Wir haben Grosses vor» Das sagen Yakin und Embolo vor dem kapitalen Spiel gegen Schweden

Andreas Lunghi

14.11.2025

Die Schweiz trifft am Samstagabend in Genf in der WM-Quali auf Schweden. Nati-Trainer Murat Yakin und Breel Embolo stellen sich am Tag vor dem kapitalen Spiel den Fragen der Medien.

Redaktion blue Sport

14.11.2025, 16:35

14.11.2025, 17:10

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Dann sind alle Fragen geklärt

    Die Pressekonferenz ist beendet.

  • Yakin über Schweden-Coach Potter

    «Ich werde ihn morgen zum ersten Mal treffen. Er ist ein grosser Trainer, der schon grosse Spieler trainiert hat», so der Nati-Coach. «Unser Spiel in Schweden war nicht so leicht. Mit dem neuen Coach werden sie motiviert sein. Es wird unser Job sein, sie zu stoppen.»

  • Yakins Vorfreude

    «Wir haben etwas Grosses vor morgen. Natürlich liegt es nicht nur an uns, es kommt auch auf das Resultat in Slowenien an», sagt Yakin und unterstreicht: «Wir freuen uns auf eine tolle Ambiance in Genf. Wir wurden immer sehr lautstark unterstützt.»

  • Die Nati zurück in Topform?

    «Wir hatten eine schwierige Phase. Aber wir hatten nie das Gefühl, dass wir schlecht waren. Aber wir haben für unseren Geschmack zu viel verloren», sagt Embolo. «Um an eine WM zu kommen, muss man Spiele gewinnen. Das haben wir geschafft.» Man habe sich defensiv und offensiv wieder steigern können. «Es läuft momentan super. Aber wir haben noch zwei wichtige Spiele. Es liegt an uns, den Sack zuzumachen.»

  • Embolo über die Rolle bei seinem neuen Klub Rennes

    «Das spielt jetzt keine Rolle. Ich bin hier und voll fokussiert auf die Nationalmannschaft», blockt der Nati-Stürmer ab.

  • Ist es eine spezielle Herausforderung, dass Schweden einen neuen Trainer hat?

    «Es ist nicht so einfach, wenn man noch kein Spiel gesehen hat. Man kann es nur ein bisschen erahnen anhand der Selektion», sagt Yakin. «Aber wir wollen uns nicht verrückt machen lassen. Ich will meine Mannschaft nicht zu sehr damit beschäftigen.» Die Spieler würden sich ja gegenseitig kennen. «Wir spielen zuhause und sind stark genug, dass wir ihr System sofort annehmen können. Wir haben uns auf uns fokussiert.»

  • Yakin über das zeitgleiche Parallelspiel zwischen Slowenein und Kosovo

    «Wichtig ist, dass wir uns auf unser Spiel konzentrieren», sagt Yakin. «Sicher werden wir auch verbunden sein und die Infos bekommen, wichtig wird das aber erst ab der Halbzeit. In erster Linie schauen wir auf uns, aber wir müssen uns mit mehreren Phasen des Spiels und auch mit dem Gegner befassen.»

  • Wer ersetzt den verletzten Freuler?

    Mit Remo Freuler fehlt ein wichtiger Spieler. «Ich habe mehrere Optionen auf dieser Position. Sehr schade ist, dass wir nach Remo auch Denis Zakaria und Ardon Jashari nicht zur Verfügung haben», sagt Yakin. Dennoch habe er mit Aebischer, Sow oder Manzambi mehrere Möglichkeiten, Freuler zu ersetzen. Mehr will der Nati-Coach noch nicht verraten.

  • Die Pressekonferenz beginnt

    Was sagen Nati-Coach Murat Yakin und Breel Embolo am Tag vor dem Spiel gegen Schweden?

  • Akanji über die Schweden: «Sie werden hierherkommen und Gas geben»

    Akanji über die Schweden: «Sie werden hierherkommen und Gas geben»

    Akanji über die Schweden: «Sie werden hierherkommen und Gas geben»

    13.11.2025

  • Michel Aebischer zurück in der Nati: «Ich hoffe, dass ich in der Startelf bin»

    Michel Aebischer zurück in der Nati: «Ich hoffe, dass ich in der Startelf bin»

    Michel Aebischer zurück in der Nati: «Ich hoffe, dass ich in der Startelf bin»

    12.11.2025

  • Manzambi: «Ich war sehr glücklich, als ich erfahren habe, dass ich in Genf spielen darf»

    Manzambi: «Ich war sehr glücklich, als ich erfahren habe, dass ich in Genf spielen darf»

    Manzambi: «Ich war sehr glücklich, als ich erfahren habe, dass ich in Genf spielen darf»

    11.11.2025

  • Yakin: «Ich fürchte mich überhaupt nicht vor einer Finalissima gegen Kosovo»

    Yakin: «Ich fürchte mich überhaupt nicht vor einer Finalissima gegen Kosovo»

    Yakin: «Ich fürchte mich überhaupt nicht vor einer Finalissima gegen Kosovo»

    05.11.2025

    • Mehr anzeigen

Meistgelesen

Zoll-Deal steht – jetzt informiert der Bundesrat
Die Schweiz hat einen Deal mit Trump – und muss dafür bluten
So reagieren Politik und Wirtschaft auf den Zoll-Deal mit den USA
Bus fährt in Haltestelle – Tote und Verletzte
Sechsstelliger Jahreslohn, 250 Tage Ferien – doch Amalies Job will niemand

Mehr Fussball

Slapstick der U17-Nati. Hier verfehlt Nevio Scherrer das leere Tor aus kürzester Distanz

Slapstick der U17-NatiHier verfehlt Nevio Scherrer das leere Tor aus kürzester Distanz

WM-Quali in Gefahr. Italien-Coach Gattuso sauer auf eigene Fans: «Eine Schande»

WM-Quali in GefahrItalien-Coach Gattuso sauer auf eigene Fans: «Eine Schande»

Der WM-Traum lebt. Die Schweizer U17 schlägt Ägypten und steht im Achtelfinale

Der WM-Traum lebtDie Schweizer U17 schlägt Ägypten und steht im Achtelfinale

Videos aus dem Ressort

«Meine Familie bedeutet mir alles» – YB-Goalie Marvin Keller im Porträt

«Meine Familie bedeutet mir alles» – YB-Goalie Marvin Keller im Porträt

Wie tickt YB-Goalie Marvin Keller? blue Sport hat den 23-Jährigen in Bern besucht und mit ihm über Fussball und Privates gesprochen.

09.11.2025

Nagelsmann äussert sich ausführlich zur Sané-Ansage

Nagelsmann äussert sich ausführlich zur Sané-Ansage

14.11.2025

Martin Schmidt: Vom Automech zum Bundesliga-Trainer

Martin Schmidt: Vom Automech zum Bundesliga-Trainer

An der Seite von Jean-Paul Brigger erzählt der Walliser von seinem verrückten Karriereweg, warum er Bundesliga-Spieler im Schnee übernachten liess und ob er sich einen Job in der Schweiz vorstellen könnte.

13.11.2025

«Meine Familie bedeutet mir alles» – YB-Goalie Marvin Keller im Porträt

«Meine Familie bedeutet mir alles» – YB-Goalie Marvin Keller im Porträt

Nagelsmann äussert sich ausführlich zur Sané-Ansage

Nagelsmann äussert sich ausführlich zur Sané-Ansage

Martin Schmidt: Vom Automech zum Bundesliga-Trainer

Martin Schmidt: Vom Automech zum Bundesliga-Trainer

Mehr Videos