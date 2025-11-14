Die Schweiz trifft am Samstagabend in Genf in der WM-Quali auf Schweden. Nati-Trainer Murat Yakin und Breel Embolo stellen sich am Tag vor dem kapitalen Spiel den Fragen der Medien.
Liveticker
Liveticker beendet
Dann sind alle Fragen geklärt
Die Pressekonferenz ist beendet.
Yakin über Schweden-Coach Potter
«Ich werde ihn morgen zum ersten Mal treffen. Er ist ein grosser Trainer, der schon grosse Spieler trainiert hat», so der Nati-Coach. «Unser Spiel in Schweden war nicht so leicht. Mit dem neuen Coach werden sie motiviert sein. Es wird unser Job sein, sie zu stoppen.»
Yakins Vorfreude
«Wir haben etwas Grosses vor morgen. Natürlich liegt es nicht nur an uns, es kommt auch auf das Resultat in Slowenien an», sagt Yakin und unterstreicht: «Wir freuen uns auf eine tolle Ambiance in Genf. Wir wurden immer sehr lautstark unterstützt.»
Die Nati zurück in Topform?
«Wir hatten eine schwierige Phase. Aber wir hatten nie das Gefühl, dass wir schlecht waren. Aber wir haben für unseren Geschmack zu viel verloren», sagt Embolo. «Um an eine WM zu kommen, muss man Spiele gewinnen. Das haben wir geschafft.» Man habe sich defensiv und offensiv wieder steigern können. «Es läuft momentan super. Aber wir haben noch zwei wichtige Spiele. Es liegt an uns, den Sack zuzumachen.»
Embolo über die Rolle bei seinem neuen Klub Rennes
«Das spielt jetzt keine Rolle. Ich bin hier und voll fokussiert auf die Nationalmannschaft», blockt der Nati-Stürmer ab.
Ist es eine spezielle Herausforderung, dass Schweden einen neuen Trainer hat?
«Es ist nicht so einfach, wenn man noch kein Spiel gesehen hat. Man kann es nur ein bisschen erahnen anhand der Selektion», sagt Yakin. «Aber wir wollen uns nicht verrückt machen lassen. Ich will meine Mannschaft nicht zu sehr damit beschäftigen.» Die Spieler würden sich ja gegenseitig kennen. «Wir spielen zuhause und sind stark genug, dass wir ihr System sofort annehmen können. Wir haben uns auf uns fokussiert.»
Yakin über das zeitgleiche Parallelspiel zwischen Slowenein und Kosovo
«Wichtig ist, dass wir uns auf unser Spiel konzentrieren», sagt Yakin. «Sicher werden wir auch verbunden sein und die Infos bekommen, wichtig wird das aber erst ab der Halbzeit. In erster Linie schauen wir auf uns, aber wir müssen uns mit mehreren Phasen des Spiels und auch mit dem Gegner befassen.»
Wer ersetzt den verletzten Freuler?
Mit Remo Freuler fehlt ein wichtiger Spieler. «Ich habe mehrere Optionen auf dieser Position. Sehr schade ist, dass wir nach Remo auch Denis Zakaria und Ardon Jashari nicht zur Verfügung haben», sagt Yakin. Dennoch habe er mit Aebischer, Sow oder Manzambi mehrere Möglichkeiten, Freuler zu ersetzen. Mehr will der Nati-Coach noch nicht verraten.
Die Pressekonferenz beginnt
Was sagen Nati-Coach Murat Yakin und Breel Embolo am Tag vor dem Spiel gegen Schweden?
