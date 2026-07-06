Alarm vor Kolumbien-Kracher Manzambi, Vargas und Sow mussten das Training abbrechen – das sagt Yakin

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Am Dienstag kämpft die Schweiz um den Einzug in den WM-Viertelfinal. An der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Kolumbien herrscht Alarm-Stimmung. Mit Manzambi und Vargas drohen zwei wichtige Spieler auszufallen. Nati-Coach Murat Yakin ist besorgt. Die PK im Video oben.