WM-Ticket zum Greifen nah Yakin vor Kosovo-Spiel: «Wir denken nicht an ein Horrorszenario»

Jan Arnet

17.11.2025

Yakin: «Denken gegen Kosovo nicht nur ans Verteidigen»

Yakin: «Denken gegen Kosovo nicht nur ans Verteidigen»

17.11.2025

Am Dienstag spielt die Schweiz im Kosovo ihr letztes WM-Qualispiel. Nur noch ein Fussballwunder – beziehungsweise eine Pleite mit mindestens sechs Toren Differenz – hindert die Nati an der WM-Teilnahme. Murat Yakin und Gregor Kobel wollen den Gegner aber nicht unterschätzen.

Redaktion blue Sport

17.11.2025, 15:33

17.11.2025, 16:44

Der Live-Ticker der Medienkonferenz

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Die Medienkonferenz ist zu Ende

  • Kosovo ist defensiv stark – was ist das Rezept, um sie zu knacken?

    Yakin: «Nach dem Spiel gegen uns haben sie ihre Taktik angepasst. Aber sie sind Gruppenzweite, sie müssen also offensiv was machen. Wir sind aber darauf vorbereitet und werden wie gewohnt unsere Leistung abrufen.»

  • Spezielles Spiel für Xhaka? Shaqiri-Rückkehr eine Option?

    Yakin: «Xhaka ist in Top-Form. Der Wechsel zurück nach England zu Sunderland hat mich überrascht. Er macht dort alle besser – auch in meinem Team ist er als Leader und Kämpfer sehr wichtig – hoffentlich auch morgen.»

    «Shaqiri hat in der letzten Saison tolle Leistungen beim FC Basel gezeigt. Nun haben wir aber junge Spieler wie Ndoye, die sehr gut spielen. Von meiner Seite schliesse ich die Türe nicht, aber momentan ist alles gut so wie es ist – von beiden Seiten.»

  • Wie stark ist Kosovo?

    Kobel: «Wir wissen, Kosovo hat ein gutes Team. In der Schweiz im Heimspiel hatten wir eine starke erste Halbzeit abgeliefert. Danach haben sie tolle Leistungen gezeigt – wir wissen um ihre Qualitäten.»

  • Schweden-Gegentor ärgerlich?

    Kobel: «Grundsätzlich ärgere ich mich immer, wenn ich ein Gegentor erhalte. Aber der Mannschaftserfolg steht im Vordergrund. Meine Vorderleute haben einen guten Job gemacht. Es war eine tolle Serie. Wir lernen uns immer besser kennen. Die US-Tour hat viel gebracht. Wir sind auf einem guten Weg und haben eine tolle Stimmung auf dem Platz.»

  • Spielt die Schweiz jetzt so, wie es du dir vorstellst?

    Yakin: «Nico Elvedi hatte eine Zeit lang keine gute Verfassung, Zakaria als Innenverteidiger war eine Option. Das Zusammenspiel mit Gregor Kobel war ein Prozess. Wir wollen als Kollektiv defensiv gut zusammenarbeiten und auch offensiv Akzente setzen.»

  • Wenige Gegentore seit einiger Zeit – warum?

    Yakin: «Turnier-Kampagnen kann man nicht vergleichen mit der Nations League. In Dänemark hatten wir zwei Rote Karten und waren defensiv zu wenig clever. Die US-Tour hat uns richtig gutgetan, dort haben wir an vielem gearbeitet, vor allem am vertikalen Spiel.»

    Murat Yakin erwartet von seinem Team am Dienstag eine konzentrierte Leistung.
    Murat Yakin erwartet von seinem Team am Dienstag eine konzentrierte Leistung.
    Keystone

  • Fisnik Aslani in Top-Form

    Kobel: «Spieleranalyse gehört ein Stück weit dazu. Ich weiss, dass er gut in Form ist. Es geht aber dort um grundsätzliche Sachen.»

  • Vorbereitung wie immer gegen Kosovo?

    Yakin: «Morgen gibt es kein Bruder-Duell. Wir wissen, was uns erwartet. Sie versuchen möglichst schnell ein Tor zu erzielen. Wir wollen aber gut starten und unser Offensivspiel durchziehen.»

  • Tritt die Nati mit der Top-Elf an?

    Yakin: «Wir haben noch ein Training. Wir hatten ein intensives Spiel gegen Schweden und mussten an unser Limit gehen. Aktuell sind alle fit und ich kann aus dem Vollen schöpfen. Es gibt nicht viele Argumente zu wechseln, aber Kosovo spielt taktisch anders. Ich bin froh, habe ich eine starke Bank.»

  • Wie ist Entwicklung in der Beziehung zu Xhaka?

    Yakin: «In den letzten zwei Jahren seit dem letzten Spiel im Kosovo hat sich nicht viel verändert. Wir haben halt eine laute Diskussion-Kultur, ich stand mit ihm und der Familie aber stets im Austausch. Es wurde extern viel darüber diskutiert, aber es wurde brisanter gemacht als es war – wir haben das aufgearbeitet und gut hinbekommen.»

  • Gibt es ein Schreckensszenario?

    Yakin: «Im Fussball ist alles möglich, aber es liegt in unseren Händen:  Konzentration hochhalten, unser Spiel durchziehen – wir denken nicht an ein Horrorszenario. Ich bin überzeugt, wir machen ein gutes Resultat.»

  • Feier schon geplant?

    Kobel: «Wir wollen den Gegner nicht unterschätzen und hüten uns davor, frühzeitig zu feiern.»

    Kobel: «Wollen gegen Kosovo ein gutes Gesicht zeigen»

    Kobel: «Wollen gegen Kosovo ein gutes Gesicht zeigen»

    17.11.2025

    Yakin: «Unsere Situation ist gut. Deswegen habe ich immer gesagt, wie wichtig der Punkt in Slowenien war. Morgen wollen wir nun den Sack zumachen.»

  • Ist der Sack schon zu?

    Yakin: «Im Vorfeld kann man viel reden, am Schluss zählt es auf dem Platz. Beide Teams spielen eine tolle Kampagne. Morgen wird der Gegner alles versuchen, aber ich denke, wir sind stabil genug. Wir setzten gewohnt auf unser Offensivspiel.»

  • Yakin und Kobel an der Pressekonferenz

    Am Tag vor dem Spiel beantworten Murat Yakin und Gregor Kobel die Fragen der Medien. Um 15:40 Uhr geht's los mit der Medienkonferenz.

  • Nati darf 0:5 verlieren

    Gleich mit 0:5 dürfte die Nati am Dienstag in Pristina verlieren – und würde so das WM-Ticket immer noch in der Tasche haben. Dass die Schweiz so unter die Räder kommt, ist nach einem weiteren starken Auftritt gegen Schweden wahrlich nicht zu erwarten.

  • Kosovo-Trainer Franco Foda glaubt nicht ans Wunder

    Kosovo-Trainer Foda: «Werden alles unternehmen, um zu gewinnen, aber ...»

    Kosovo-Trainer Foda: «Werden alles unternehmen, um zu gewinnen, aber ...»

    Die Nati darf gegen den Kosovo mit fünf Toren Differenz verlieren und fährt auch dann zur WM 2026. Kosovo-Trainer Franco Foda glaubt nicht an ein 6:0-Wunder.

    17.11.2025

    Foda: «Die Euphorie im Kosovo ist sehr gross»

    Foda: «Die Euphorie im Kosovo ist sehr gross»

    Der Kosovo geht mit grosser Euphorie ins Spiel gegen die Schweiz, benötigt jedoch einen 6:0-Sieg für die direkte WM-Qualifikation. Franco Foda sagt: «Wir wollen auf jeden Fall einen Sieg einfahren.»

    17.11.2025

    • Mehr anzeigen

