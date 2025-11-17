Yakin: «Xhaka ist in Top-Form. Der Wechsel zurück nach England zu Sunderland hat mich überrascht. Er macht dort alle besser – auch in meinem Team ist er als Leader und Kämpfer sehr wichtig – hoffentlich auch morgen.»

«Shaqiri hat in der letzten Saison tolle Leistungen beim FC Basel gezeigt. Nun haben wir aber junge Spieler wie Ndoye, die sehr gut spielen. Von meiner Seite schliesse ich die Türe nicht, aber momentan ist alles gut so wie es ist – von beiden Seiten.»