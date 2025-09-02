Cedric Itten ist erstmals seit Oktober 2023 wieder bei der Nati dabei. Keystone

Erstmals seit Oktober 2023 hat Cedric Itten wieder ein Nati-Aufgebot erhalten. An einer Medienkonferenz spricht der Stürmer über seine Rückkehr und seinen Wechsel in die 2. Bundesliga zu Düsseldorf.

Redaktion blue Sport Jan Arnet

Cedric Itten ist zurück in der Nati. Fast zwei Jahre nach seinem letzten Einsatz fürs Nationalteam wurde der Stürmer für die anstehenden Spiele in der WM-Qualifikation gegen Kosovo und Slowenien von Murat Yakin wieder aufgeboten.

«Es bedeutet mit sehr viel und erfüllt mich immer mit grossem Stolz, wenn ich für die Nati spielen kann. Es ist eine Herzensangelegenheit», sagt Itten am Dienstag an einer Medienkonferenz.

Der 28-Jährige ist in diesem Sommer von YB zu Fortuna Düsseldorf in die 2. Bundesliga gewechselt und hat in den ersten fünf Pflichtspielen 3 Tore erzielt. «Ich wurde sehr gut aufgenommen in Düsseldorf. Es ist eine tolle Atmosphäre im Stadion, im letzten Spiel hatten wir über 50'000 Zuschauer», sagt Itten. «Wir wollen um den Aufstieg mitspielen.»

Stets im Austausch mit Yakin

Er habe sich vor dem Transfer nach Deutschland auch mit Murat Yakin unterhalten und ihn nach seiner Meinung gefragt. «Das war mir sehr wichtig. Ich fühle mich als grosser Teil der Nati, durfte auch schon 12 Länderspiele machen und freue mich auf das, was noch kommen wird. Ich bin einer, der immer 100 Prozent gibt, wenn er da ist.»

Itten ist sich auch bewusst, dass er in der Sturmspitze aktuell «nur» der Back-up von Breel Embolo ist: «Ich bin Teamplayer und kenne meine Rolle. Ich bin bereit, wenn ich gebraucht werde.»

