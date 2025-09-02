  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Rückkehr nach zwei Jahren Cedric Itten: «Ich kenne meine Rolle in der Nati»

Jan Arnet

2.9.2025

Cedric Itten ist erstmals seit Oktober 2023 wieder bei der Nati dabei.
Cedric Itten ist erstmals seit Oktober 2023 wieder bei der Nati dabei.
Keystone

Erstmals seit Oktober 2023 hat Cedric Itten wieder ein Nati-Aufgebot erhalten. An einer Medienkonferenz spricht der Stürmer über seine Rückkehr und seinen Wechsel in die 2. Bundesliga zu Düsseldorf.

Redaktion blue Sport

02.09.2025, 09:05

02.09.2025, 09:25

Cedric Itten ist zurück in der Nati. Fast zwei Jahre nach seinem letzten Einsatz fürs Nationalteam wurde der Stürmer für die anstehenden Spiele in der WM-Qualifikation gegen Kosovo und Slowenien von Murat Yakin wieder aufgeboten.

«Es bedeutet mit sehr viel und erfüllt mich immer mit grossem Stolz, wenn ich für die Nati spielen kann. Es ist eine Herzensangelegenheit», sagt Itten am Dienstag an einer Medienkonferenz.

Der 28-Jährige ist in diesem Sommer von YB zu Fortuna Düsseldorf in die 2. Bundesliga gewechselt und hat in den ersten fünf Pflichtspielen 3 Tore erzielt. «Ich wurde sehr gut aufgenommen in Düsseldorf. Es ist eine tolle Atmosphäre im Stadion, im letzten Spiel hatten wir über 50'000 Zuschauer», sagt Itten. «Wir wollen um den Aufstieg mitspielen.»

Stets im Austausch mit Yakin

Er habe sich vor dem Transfer nach Deutschland auch mit Murat Yakin unterhalten und ihn nach seiner Meinung gefragt. «Das war mir sehr wichtig. Ich fühle mich als grosser Teil der Nati, durfte auch schon 12 Länderspiele machen und freue mich auf das, was noch kommen wird. Ich bin einer, der immer 100 Prozent gibt, wenn er da ist.»

Itten ist sich auch bewusst, dass er in der Sturmspitze aktuell «nur» der Back-up von Breel Embolo ist: «Ich bin Teamplayer und kenne meine Rolle. Ich bin bereit, wenn ich gebraucht werde.»

Mehr zur Nati

Alles zur WM-Qualifikation. 6 Spiele in 74 Tagen und wie stark die Schweizer Gruppe wirklich ist

Alles zur WM-Qualifikation6 Spiele in 74 Tagen und wie stark die Schweizer Gruppe wirklich ist

«Dann muss man getrennte Wege gehen». So erklärt Nati-Direktor Tami das verlorene Tauziehen um Avdullahu

«Dann muss man getrennte Wege gehen»So erklärt Nati-Direktor Tami das verlorene Tauziehen um Avdullahu

Nati-Direktor Tami vor WM-Quali-Start. «Unsere Gruppe ist sehr stark, es gibt keinen Favoriten»

Nati-Direktor Tami vor WM-Quali-Start«Unsere Gruppe ist sehr stark, es gibt keinen Favoriten»

Zusammenzug in Basel. Mission WM 2026 startet: Hier rücken die Nati-Stars ein

Zusammenzug in BaselMission WM 2026 startet: Hier rücken die Nati-Stars ein

Die Nati-Stars rücken in Basel ein

Die Nati-Stars rücken in Basel ein

Das Schweizer Nationalteam versammelt sich am Montag in Basel und absolviert in den nächsten Tagen die ersten Spiele der WM-Qualifikation.

01.09.2025

Meistgelesen

Passagierschiff gerät auf dem Zürichsee in heftiges Unwetter – Video zeigt Naturgewalt
«Wenn Trump nicht eingegriffen hätte, würde L.A. heute nicht mehr stehen» +++ Indien-Handel «ein total einseitiges Desaster»
Vor und zurück an der Front, doch nun lässt Kiew Flamingos fliegen
Swiss-Flieger strandet in Bangkok und löst Chaos aus
Umgestürzte Bäume blockieren Strasse in Cham ZG +++ 154 Notrufe in 15 Minuten in Zürich +++ Baugerüst stürzt auf Autos

Fussball-News

Super League. Gomis von Winterthur zu Schalke

Super LeagueGomis von Winterthur zu Schalke

«Das ist beispiellos». Ten Hag rechnet nach Blitz-Entlassung mit Leverkusen ab

«Das ist beispiellos»Ten Hag rechnet nach Blitz-Entlassung mit Leverkusen ab

Von Alexander Isak bis Martín Zubimendi. Die 10 teuersten Transfers des Sommers

Von Alexander Isak bis Martín ZubimendiDie 10 teuersten Transfers des Sommers

Transfer. De la Fuente wechselt von Lausanne-Sport nach Spanien

TransferDe la Fuente wechselt von Lausanne-Sport nach Spanien

Nati-Stürmer wechselt zu Ligakonkurrent. Breel Embolo von Monaco zu Rennes

Nati-Stürmer wechselt zu LigakonkurrentBreel Embolo von Monaco zu Rennes

Bundesliga. Fabian Rieder wechselt zu Augsburg

BundesligaFabian Rieder wechselt zu Augsburg