Granit Xhaka: «Ein Xhaka geht, aber bald ist der andere auch wieder hier» Bei der Verabschiedung von Taulant Xhaka beim FC Basel lässt dessen Bruder Granit eine Bombe platzen und verrät, dass er selbst bald wieder das Trikot des FCB tragen wird. 24.05.2025

An der Pressekonferenz vor den Testspielen gegen Mexiko und die USA nimmt Granit Xhaka zu den Wechselgerüchten rund um seine Person Stellung. Ist eine Rückkehr zum FC Basel eine Option?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz bestreitet in den kommenden Tagen Testspiele gegen Mexiko und die USA.

An der Pressekonferenz vor den Länderspielen wird Granit Xhaka auch auf eine mögliche Rückkehr zum FC Basel angesprochen. Er selbst war es, der bei der Verabschiedung seines Bruders Taulant den FCB-Fans Hoffnung machte.

In diesem Sommer werde er aber nicht zum FCB zurückkehren. Mehr anzeigen

Bei der Verabschiedung von Taulant Xhaka beim FC Basel lässt dessen Bruder Granit eine Bombe platzen: «Ein Xhaka geht, aber bald ist der andere auch wieder hier.» FCB-Boss David Degen zeigt sich überrascht: «Es ehrt uns, dass Granit das sagt, aber wir wissen von nichts.» Was denn nun?

David Degen über Xhaka-Rückkehr: «Es ehrt uns, dass Granit das sagt, aber wir wissen von nichts» 24.05.2025

Vor den Länderspielen der Schweiz wird Xhaka auf seine Aussage angesprochen. «Es gibt viele Gerüchte, aber ich war ja selber derjenige, der jetzt in Basel gesagt hat, dass ich bald zurückkomme. Damit habe ich das Stadion natürlich aufgeheizt, aber ich habe noch drei Jahre einen Vertrag bei Leverkusen.»

Xhaka: «So etwas kostet Kraft»

Die ganze Familie sei glücklich in Leverkusen, er selbst auch. «Stand heute werde ich da bleiben.» Und doch lässt er hinsichtlich eines Wechsels eine Hintertür offen: «Was morgen passiert, kann ich nicht garantieren.»

Denn in Leverkusen kommt es zu einem grossen Umbruch und Xhaka lässt durchblicken, dass er nicht unbedingt Teil davon sein will: «Ich habe 2019 bei Arsenal schon einmal einen Umbruch erlebt. So etwas kostet Kraft. Und ich bin keine 25 Jahre mehr, sondern werde bald 33.»

Ist eine Rückkehr in diesem Sommer zum FC Basel also doch eine Option? «Nein», lautet Xhakas klare Antwort.

Granit Xhaka weiss nur, dass er in den nächsten Spielen für die Schweizer Nati aufläuft. Bild: Keystone

