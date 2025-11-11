  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Manzambi als Freuler-Ersatz? «In der Jugend habe ich auf jeder Position mal gespielt»

Andreas Lunghi

11.11.2025

Johan Manzambi ist eine Attraktion in der Nati.
Johan Manzambi ist eine Attraktion in der Nati.
Keystone

Johan Manzambi ist der grosse Nati-Aufsteiger im Jahr 2025. Der 20-Jährige könnte nun im wichtigen WM-Quali-Spiel gegen Schweden in die Startelf rücken – auf ungewohnter Position.

Redaktion blue Sport

11.11.2025, 10:35

11.11.2025, 10:46

Remo Freuler fällt für die beiden letzten WM-Quali-Spiele gegen Schweden und Kosovo aus. Ein herber Verlust für die Nati. Die Frage stellt sich, wer Freuler ersetzen wird – zumal auch Denis Zakaria und Vincent Sierro verletzt fehlen.

Einer, der im zentralen Mittelfeld neben Granit Xhaka zum Handkuss kommen könnte, ist Johan Manzambi. Der Youngster wurde bislang von Murat Yakin vor allem auf den Flügeln in der Offensive eingesetzt, spielt beim SC Freiburg aber mehr im Zentrum.

«In der Jugend habe ich auf jeder Position mal gespielt», sagt Manzambi am Dienstag an der Medienkonferenz. «Ich weiss noch nicht, was der Trainer vorhat. Aber ich bin für alle Positionen bereit – auf der Seite oder im Zentrum, auf der Sechs oder auf der Zehn.»

Manzambi hat einen rasanten Aufstieg hinter sich. Sein Nati-Debüt gab er im Juni, jetzt ist er aus dem Nationalteam schon nicht mehr wegzudenken. «Ich habe viel gearbeitet, um da hinzukommen, wo ich jetzt bin», sagt er. «Die Dinge sind schnell gegangen. Meine Familie ist sehr stolz auf mich. Ich natürlich auch, aber ich schaue da nicht so drauf.»

Das Spiel am Samstag gegen Schweden wird sehr speziell für den 20-Jährigen, weil es in seiner Heimatstadt Genf stattfindet. «Ich bin in Genf aufgewachsen, ging in jungen Jahren zu Servette und freue mich sehr, ins Stade de Genève zurückzukehren», so Manzambi. «Es wird sehr speziell für mich. Meine Familie wird auch da sein.»

Johan Manzambi – Der Freiburg-Youngster im Porträt

Johan Manzambi – Der Freiburg-Youngster im Porträt

Der 19-Jährige über schwierige Phasen in der Jugend, den wichtigsten Moment seiner Karriere und gute Ratschläge aus der Familie.

25.09.2025

Live-Ticker

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Die Pressekonferenz ist zu Ende

  • Die Rückkehr ins Stade de Genève

    «Ich bin in Genf aufgewachsen, war ein paar Monate in einer Fussballschule, dann ging ich zu Servette. Ich freue mich sehr, ins Stade de Genève zurückzukehren.»

  • Der Traum von der WM

    Die WM-Teilnahme sei sein grosses Ziel. «Ich hoffe, wir qualifizieren uns und ich bin dabei. Für meine Familie wäre das sehr schön. Sie helfen mir sehr, dass ich mit den Füssen auf dem Boden bleibe. Ich finde es wichtig, dass sie da sind, damit ich Fortschritte machen kann in meiner Karriere.»

  • Manzambi akzeptiert seine Rolle

    Bisher durfte der 20-Jährige erst einmal in der Nati von Beginn an spielen. «Natürlich freut es mich, wenn ich spiele. Aber wenn ich am Anfang auf der Bank sitze, ist das auch okay. Der Trainer hat mit drei Siegen und einem Unentschieden aus vier Spielen bisher alles richtig gemacht.»

  • Sprachtalent

    Der Romand spricht auch fliessend Deutsch. «Die Sprachen sind mir sehr wichtig», sagt er. Das helfe ihm, sich schneller zu integrieren. «Und es hilft auch auf dem Spielfeld. In Freiburg habe ich eine Deutschlehrerin.»

  • Macht Manzambi den Freuler?

    Remo Freuler fällt verletzungsbedingt aus. Wird Manzambi im zentralen Mittelfeld neben Granit Xhaka spielen? «In der Jugend habe ich auf jeder Position mal gespielt», sagt Manzambi, der auch bei Freiburg oft im Zentrum zum Einsatz kommt. «Ich weiss noch nicht, was der Trainer vorhat. Ich bin für alle Positionen bereit – auf der Seite oder im Zentrum, auf der Sechs oder auf der Zehn.»

  • Aufsteiger des Jahres

    Manzambi hat eine explosive Entwicklung hinter sich. Sein Nati-Debüt gab er im Juni, jetzt ist er aus dem Nationalteam schon nicht mehr wegzudenken. «Ich habe viel gearbeitet, um da hinzukommen, wo ich jetzt bin», sagt er. «Die Dinge sind schnell gegangen. Meine Familie ist sehr stolz auf mich. Ich natürlich auch, aber ich schaue da nicht so drauf.»

  • Gute Laune

    «Ich komme sehr gut gelaunt zur Nati», sagt der Youngster. Zuletzt konnte er mit Freiburg in der Bundesliga und einem in der Europa League gewinnen und auch ein Tor erzielen.

  • Spezielles Spiel in Genf

    Manzambi ist in Genf geboren und wurde bei Servette ausgebildet. Entsprechend speziell wird das Spiel am Samstag in seiner Heimat. «Es wird sehr speziell für mich. Meine Familie wird vor Ort sein», sagt er.

  • Die Pressekonferenz beginnt

    Johan Manzambi betritt den PK-Raum.

  • Zusammenzug der Schweizer Nationalmannschaft in Lausanne

    Zusammenzug der Schweizer Nationalmannschaft in Lausanne

    Zusammenzug der Schweizer Nationalmannschaft in Lausanne

    Die Schweizer Nati von Trainer Murat Yakin bereitet sich auf die letzten WM-Qualifikationsspiele vor. Am Samstag geht es in Genf gegen Schweden, danach auswärts im Kosovo.

    10.11.2025

  • Yakin: «Ich fürchte mich überhaupt nicht vor einer Finalissima gegen Kosovo»

    Yakin: «Ich fürchte mich überhaupt nicht vor einer Finalissima gegen Kosovo»

    Yakin: «Ich fürchte mich überhaupt nicht vor einer Finalissima gegen Kosovo»

    05.11.2025

  • Tami zu Okafor: «Wir brauchen keine Entschuldigung»

    Seit über einem Jahr wartet Noah Okafor auf ein Lebenszeichen aus dem Nati-Umfeld – vergeblich. Im Interview mit «The Athletic» äussert der Premier-League-Stürmer seine tiefe Enttäuschung über Trainer Yakin und den SFV. In der Pressekonferenz am Montag reagierte Nati-Direktor Pierluigi Tami auf die Aussagen von Okafor (mehr dazu hier).

    Tami zu Okafor: «Wir brauchen keine Entschuldigung»

    Tami zu Okafor: «Wir brauchen keine Entschuldigung»

    Noah Okafor hat sich enttäuscht von Nati-Trainer Murat Yakin und dem SFV gezeigt, nachdem er zu wiederholten Mal nicht fürs Nationalteam aufgeboten wurde. Nati-Direktor Pierluigi Tami nimmt Stellung.

    10.11.2025

    • Mehr anzeigen

Meistgelesen

Gleich zwei Schweizer Matratzen-Traditionsmarken stehen vor dem Aus
Betrunkener versenkt sein Auto im Schnee – Hilfe der Kollegen macht die Sache nicht besser
Kreuzfahrt-Ausflugschiff sinkt in der Karibik – Kinder an Bord
Kilde: «Marco war so betrunken, dass er versucht hat, mich zu küssen»
FSB will spektakuläre Kampfjet-Entführung verhindert haben +++ Moskau blockiert SIM-Karten

WM-Qualifikation

Mehr Fussball

Omeragic kommt. Vincent Sierro fällt verletzt aus

Omeragic kommtVincent Sierro fällt verletzt aus

Zusammenzug in Lausanne. Hier rücken die Nati-Stars zum WM-Quali-Showdown ein

Zusammenzug in LausanneHier rücken die Nati-Stars zum WM-Quali-Showdown ein

Tami-Klartext zu Okafor. «Mit solchen Interviews wird die Situation nicht besser für ihn»

Tami-Klartext zu Okafor«Mit solchen Interviews wird die Situation nicht besser für ihn»

Videos aus dem Ressort

Lang: «Am Ball hat Ronaldinho ein unbeschreibliches Gefühl»

Lang: «Am Ball hat Ronaldinho ein unbeschreibliches Gefühl»

10.11.2025

Tami zu Okafor: «Wir brauchen keine Entschuldigung»

Tami zu Okafor: «Wir brauchen keine Entschuldigung»

Noah Okafor hat sich enttäuscht von Nati-Trainer Murat Yakin und dem SFV gezeigt, nachdem er zu wiederholten Mal nicht fürs Nationalteam aufgeboten wurde. Nati-Direktor Pierluigi Tami nimmt Stellung.

10.11.2025

Zusammenzug der Schweizer Nationalmannschaft in Lausanne

Zusammenzug der Schweizer Nationalmannschaft in Lausanne

Die Schweizer Nati von Trainer Murat Yakin bereitet sich auf die letzten WM-Qualifikationsspiele vor. Am Samstag geht es in Genf gegen Schweden, danach auswärts im Kosovo.

10.11.2025

Lang: «Am Ball hat Ronaldinho ein unbeschreibliches Gefühl»

Lang: «Am Ball hat Ronaldinho ein unbeschreibliches Gefühl»

Tami zu Okafor: «Wir brauchen keine Entschuldigung»

Tami zu Okafor: «Wir brauchen keine Entschuldigung»

Zusammenzug der Schweizer Nationalmannschaft in Lausanne

Zusammenzug der Schweizer Nationalmannschaft in Lausanne

Mehr Videos