Johan Manzambi ist eine Attraktion in der Nati. Keystone

Johan Manzambi ist der grosse Nati-Aufsteiger im Jahr 2025. Der 20-Jährige könnte nun im wichtigen WM-Quali-Spiel gegen Schweden in die Startelf rücken – auf ungewohnter Position.

Redaktion blue Sport Andreas Lunghi

Remo Freuler fällt für die beiden letzten WM-Quali-Spiele gegen Schweden und Kosovo aus. Ein herber Verlust für die Nati. Die Frage stellt sich, wer Freuler ersetzen wird – zumal auch Denis Zakaria und Vincent Sierro verletzt fehlen.

Einer, der im zentralen Mittelfeld neben Granit Xhaka zum Handkuss kommen könnte, ist Johan Manzambi. Der Youngster wurde bislang von Murat Yakin vor allem auf den Flügeln in der Offensive eingesetzt, spielt beim SC Freiburg aber mehr im Zentrum.

«In der Jugend habe ich auf jeder Position mal gespielt», sagt Manzambi am Dienstag an der Medienkonferenz. «Ich weiss noch nicht, was der Trainer vorhat. Aber ich bin für alle Positionen bereit – auf der Seite oder im Zentrum, auf der Sechs oder auf der Zehn.»

Manzambi hat einen rasanten Aufstieg hinter sich. Sein Nati-Debüt gab er im Juni, jetzt ist er aus dem Nationalteam schon nicht mehr wegzudenken. «Ich habe viel gearbeitet, um da hinzukommen, wo ich jetzt bin», sagt er. «Die Dinge sind schnell gegangen. Meine Familie ist sehr stolz auf mich. Ich natürlich auch, aber ich schaue da nicht so drauf.»

Das Spiel am Samstag gegen Schweden wird sehr speziell für den 20-Jährigen, weil es in seiner Heimatstadt Genf stattfindet. «Ich bin in Genf aufgewachsen, ging in jungen Jahren zu Servette und freue mich sehr, ins Stade de Genève zurückzukehren», so Manzambi. «Es wird sehr speziell für mich. Meine Familie wird auch da sein.»

Johan Manzambi – Der Freiburg-Youngster im Porträt Der 19-Jährige über schwierige Phasen in der Jugend, den wichtigsten Moment seiner Karriere und gute Ratschläge aus der Familie. 25.09.2025

Live-Ticker