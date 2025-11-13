  1. Privatkunden
Spiel 1 für Schweden unter Potter Akanji: «Mit neuem Trainer gibt es einen Überraschungseffekt»

Andreas Lunghi

13.11.2025

Akanji über die Schweden: «Sie werden hierherkommen und Gas geben»

Akanji über die Schweden: «Sie werden hierherkommen und Gas geben»

13.11.2025

Am Samstagabend trifft die Schweiz in Genf auf Schweden für das zweitletzte WM-Quali-Spiel. Manuel Akanji stellt sich am Donnerstagvormittag den Fragen der Medien.

Redaktion blue Sport

13.11.2025, 11:55

13.11.2025, 12:14

Die Schweiz könnte im Spiel gegen die Schweden den nächsten grossen Schritt in Richtung WM-Qualifikation machen. Für Manuel Akanji gilt es, den Gegner nicht zu unterschätzen, auch wenn die direkte Quali für sie nicht mehr möglich ist.

«Es geht für sie noch um die Playoffs. Sie werden sicher kommen, um Gas zu geben», sagt der Innenverteidiger in einer Pressekonferenz am Donnerstagvormittag. «Mit dem neuen Trainer haben sie einen Überraschungseffekt, weil wir nicht wissen, wie sie auftreten werden.»

Den neuen Schweden-Trainer, Graham Potter, kennt er noch aus seiner Zeit bei Manchester City. Als dieser bei Chelsea tätig war, trafen die beiden Teams in der Saison 2022/2023 aufeinander. Daran hat Akanji aber nur wenige Erinnerungen.

Akanji gibt am Zukunftstag Tipps an die Kinder

Akanji gibt am Zukunftstag Tipps an die Kinder

13.11.2025

Mehr nagte an ihm die Niederlage gegen die Schweden im Achtelfinale an der WM 2018. «Es war nicht einfach, diese zu verdauen. Es war mein erstes grosses Turnier. Wir haben eine gute Gruppenphase gespielt und dann im wichtigsten Moment unser schlechtestes Spiel gezeigt.»

Wenn die Schweiz am Samstag ein besseres Spiel gegen die Schweden zeigt, dann könnte die WM-Quali fast schon feststehen. Daran denkt Akanji noch nicht, auch wenn ihm seine dritte WM-Teilnahme winkt. «Ich habe mit City die Champions League gewonnen, die eigene Nation an einem Endturnier zu vertreten, ist grösser als das CL-Finale. Da bekommt man die Unterstützung des ganzen Landes zu spüren – das ist speziell.»

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Michel Aebischer zurück in der Nati: «Ich hoffe, dass ich in der Startelf bin»

    Michel Aebischer zurück in der Nati. «Ich hoffe, dass ich in der Startelf bin»

    Michel Aebischer zurück in der Nati. «Ich hoffe, dass ich in der Startelf bin»

    Michel Aebischer ist wieder zurück in der Schweizer Nationalmannschaft, nachdem er die beiden Auswärtsspiele in Schweden und Slowenien verletzungsbedingt verpasst hat. Ob er im kommenden Spiel gegen Schweden den Platz des verletzten Remo Freuler einnimmt, ist nicht sicher. Aebischer hofft es zumindest. Für diese Saison wechselte Aebischer leihweise vom FC Bologna zu Pisa SC, wo er «gute Leistungen gezeigt hat». Vor einem Jahr musste Michel Aebischer mehrere Wochen pausieren. Der Freiburger hatte sich seit mehreren Wochen mit Adduktorenproblemen herumgeplagt. Im Oktober 2024 unterzog er sich schliesslich einer Leistenoperation. Die Schweizer Nationalmannschaft trifft am Samstag in Genf auf Schweden und am Dienstag in einer Woche in Pristina auf den Kosovo. Holt die Schweiz am Samstag mehr Punkte als die Kosovaren in Slowenien, ist die Schweiz vorzeitig qualifiziert.

    12.11.2025

  • Manzambi: «Ich war sehr glücklich, als ich erfahren habe, dass ich in Genf spielen darf»

    Manzambi: «Ich war sehr glücklich, als ich erfahren habe, dass ich in Genf spielen darf»

    Manzambi: «Ich war sehr glücklich, als ich erfahren habe, dass ich in Genf spielen darf»

    11.11.2025

  • Yakin: «Ich fürchte mich überhaupt nicht vor einer Finalissima gegen Kosovo»

    Yakin: «Ich fürchte mich überhaupt nicht vor einer Finalissima gegen Kosovo»

    Yakin: «Ich fürchte mich überhaupt nicht vor einer Finalissima gegen Kosovo»

    05.11.2025

  • Tami zu Okafor: «Wir brauchen keine Entschuldigung»

    Tami zu Okafor: «Wir brauchen keine Entschuldigung»

    Tami zu Okafor: «Wir brauchen keine Entschuldigung»

    Noah Okafor hat sich enttäuscht von Nati-Trainer Murat Yakin und dem SFV gezeigt, nachdem er zu wiederholten Mal nicht fürs Nationalteam aufgeboten wurde. Nati-Direktor Pierluigi Tami nimmt Stellung.

    10.11.2025

    • Mehr anzeigen

Meistgelesen

Chaostage in Washington
«In Abgrund gestürzt», «schlicht daneben» – Verteidiger kritisiert Gutachter und Behörden heftig
Diese Schweizer spielen sich an der U17-WM ins Rampenlicht
Heinz Günthardt, warum schafft es kein Schweizer in die Top 100?
Epstein wollte mit Lawrow über Trump sprechen +++ Russen rücken im Nebel mit Uralt-Autos auf Pokrowsk vor

Mehr Fussball

Türkei. Wettskandal stürzt türkischen Fussball in die Krise

TürkeiWettskandal stürzt türkischen Fussball in die Krise

Alle Talente im Porträt. Diese Schweizer spielen sich an der U17-WM ins Rampenlicht

Alle Talente im PorträtDiese Schweizer spielen sich an der U17-WM ins Rampenlicht

Paris-Attentate von 2015. Ex-Deutschland-Trainer Löw erinnert sich: «Die Angst sass uns im Nacken»

Paris-Attentate von 2015Ex-Deutschland-Trainer Löw erinnert sich: «Die Angst sass uns im Nacken»

