Akanji über die Schweden: «Sie werden hierherkommen und Gas geben» 13.11.2025

Am Samstagabend trifft die Schweiz in Genf auf Schweden für das zweitletzte WM-Quali-Spiel. Manuel Akanji stellt sich am Donnerstagvormittag den Fragen der Medien.

Redaktion blue Sport Andreas Lunghi

Die Schweiz könnte im Spiel gegen die Schweden den nächsten grossen Schritt in Richtung WM-Qualifikation machen. Für Manuel Akanji gilt es, den Gegner nicht zu unterschätzen, auch wenn die direkte Quali für sie nicht mehr möglich ist.

«Es geht für sie noch um die Playoffs. Sie werden sicher kommen, um Gas zu geben», sagt der Innenverteidiger in einer Pressekonferenz am Donnerstagvormittag. «Mit dem neuen Trainer haben sie einen Überraschungseffekt, weil wir nicht wissen, wie sie auftreten werden.»

Den neuen Schweden-Trainer, Graham Potter, kennt er noch aus seiner Zeit bei Manchester City. Als dieser bei Chelsea tätig war, trafen die beiden Teams in der Saison 2022/2023 aufeinander. Daran hat Akanji aber nur wenige Erinnerungen.

Akanji gibt am Zukunftstag Tipps an die Kinder 13.11.2025

Mehr nagte an ihm die Niederlage gegen die Schweden im Achtelfinale an der WM 2018. «Es war nicht einfach, diese zu verdauen. Es war mein erstes grosses Turnier. Wir haben eine gute Gruppenphase gespielt und dann im wichtigsten Moment unser schlechtestes Spiel gezeigt.»

Wenn die Schweiz am Samstag ein besseres Spiel gegen die Schweden zeigt, dann könnte die WM-Quali fast schon feststehen. Daran denkt Akanji noch nicht, auch wenn ihm seine dritte WM-Teilnahme winkt. «Ich habe mit City die Champions League gewonnen, die eigene Nation an einem Endturnier zu vertreten, ist grösser als das CL-Finale. Da bekommt man die Unterstützung des ganzen Landes zu spüren – das ist speziell.»