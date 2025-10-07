«Ich habe mich auf alle gefreut. Ich verfolge die Schweizer Nati, seit ich ein kleines Kind bin. Es freut mich, alle persönlich kennenzulernen.»

«Akanji ist ein sehr, sehr guter Innenverteidiger. Ich kann von vielen Mitspielern viel lernen, natürlich auch von ihm, weil er auf meiner Position ist. Das freut mich auch, dass ich so viel aus diesem Zusammenzug mitnehmen kann.»

«Ich habe Ambitionen, dass ich Spielzeit bekomme. Für das muss ich mich im Training jeden Tag beweisen und hart arbeiten.»