Luca Jaquez ist erstmals bei der Nati dabei. Seine Nomination hat er sich mit starken Leistungen beim VfB Stuttgart verdient. Heute stellt sich der Innenverteidiger den Fragen der Medien.
Jaquez über den Anruf von Yakin
Jaquez: «Dieser Moment war mit vielen Emotionen verbunden. Man weiss dann als Spieler, dass man sicher dabei ist. Es erfüllt einem mit viel Stolz, viel Ehre, dieses Land vertreten zu dürfen. Das ist ein Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist. Dass es nun fix zustande gekommen ist, ist ein extrem schönes Gefühl.»
Jaquez über seine Nati-Vorbilder
«Ich habe mich auf alle gefreut. Ich verfolge die Schweizer Nati, seit ich ein kleines Kind bin. Es freut mich, alle persönlich kennenzulernen.»
«Akanji ist ein sehr, sehr guter Innenverteidiger. Ich kann von vielen Mitspielern viel lernen, natürlich auch von ihm, weil er auf meiner Position ist. Das freut mich auch, dass ich so viel aus diesem Zusammenzug mitnehmen kann.»
«Ich habe Ambitionen, dass ich Spielzeit bekomme. Für das muss ich mich im Training jeden Tag beweisen und hart arbeiten.»
Jaquez stellt sich den Fragen der Medien
Was erhofft sich Jaquez von seinem ersten Zusammenzug? Und wie lange wird er noch mit einer Maske spielen? Die Pressekonferenz mit dem Nati-Neuling kannst du im Youtube-Video oben verfolgen.
Ex-Trainer spricht über Jaquez
Luca Jaquez ist erstmals bei der Nati dabei. Der 22-jährige Innenverteidiger wechselte im Februar 2025 von Luzern zu Stuttgart, wo er sich einen Stammplatz erkämpft hat. FCL-Trainer Mario Frick hat seinen ehemaligen Schützling im Gespräch mit blue Sport in den höchsten Tönen gelobt.
Am Montag spricht Tami zu den Medien
Nati-Boss Pierluigi Tami sprach am Montag unter anderem über den Umgang mit Doppelbürgern, die Absenz von Okafor und die WM-Chancen der Schweizer Nati. Mehr dazu hier.
Eine Einschätzung vor den WM-Quali-Spielen
