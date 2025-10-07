  1. Privatkunden
Pressekonferenz im Video Das sagt Nati-Neuling Jaquez vor den WM-Quali-Spielen

Patrick Lämmle

7.10.2025

Luca Jaquez ist erstmals bei der Nati dabei. Seine Nomination hat er sich mit starken Leistungen beim VfB Stuttgart verdient. Heute stellt sich der Innenverteidiger den Fragen der Medien.

Redaktion blue Sport

07.10.2025, 10:23

07.10.2025, 11:33

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Jaquez über den Anruf von Yakin

    Jaquez: «Dieser Moment war mit vielen Emotionen verbunden. Man weiss dann als Spieler, dass man sicher dabei ist. Es erfüllt einem mit viel Stolz, viel Ehre, dieses Land vertreten zu dürfen. Das ist ein Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist. Dass es nun fix zustande gekommen ist, ist ein extrem schönes Gefühl.»

  • Jaquez über seine Nati-Vorbilder

    «Ich habe mich auf alle gefreut. Ich verfolge die Schweizer Nati, seit ich ein kleines Kind bin. Es freut mich, alle persönlich kennenzulernen.»

    «Akanji ist ein sehr, sehr guter Innenverteidiger. Ich kann von vielen Mitspielern viel lernen, natürlich auch von ihm, weil er auf meiner Position ist. Das freut mich auch, dass ich so viel aus diesem Zusammenzug mitnehmen kann.»

    «Ich habe Ambitionen, dass ich Spielzeit bekomme. Für das muss ich mich im Training jeden Tag beweisen und hart arbeiten.»

  • Jaquez stellt sich den Fragen der Medien

    Was erhofft sich Jaquez von seinem ersten Zusammenzug? Und wie lange wird er noch mit einer Maske spielen? Die Pressekonferenz mit dem Nati-Neuling kannst du im Youtube-Video oben verfolgen.

  • Ex-Trainer spricht über Jaquez

    Luca Jaquez ist erstmals bei der Nati dabei. Der 22-jährige Innenverteidiger wechselte im Februar 2025 von Luzern zu Stuttgart, wo er sich einen Stammplatz erkämpft hat. FCL-Trainer Mario Frick hat seinen ehemaligen Schützling im Gespräch mit blue Sport in den höchsten Tönen gelobt.

    Frick über Stuttgarts Luca Jaquez: «Er ist physisch ein Monster»

    Frick über Stuttgarts Luca Jaquez: «Er ist physisch ein Monster»

    28.09.2025

  • Am Montag spricht Tami zu den Medien

    Nati-Boss Pierluigi Tami sprach am Montag unter anderem über den Umgang mit Doppelbürgern, die Absenz von Okafor und die WM-Chancen der Schweizer Nati. Mehr dazu hier.

    Tami über Bajrami: «Wollte seine Chance mit der Schweiz»

    Tami über Bajrami: «Wollte seine Chance mit der Schweiz»

    06.10.2025

  • Eine Einschätzung vor den WM-Quali-Spielen

    «Das Spiel gegen Schweden ist der erste echte Gradmesser»

    «Das Spiel gegen Schweden ist der erste echte Gradmesser»

    Die Schweizer Nati ist mit zwei Siegen in die WM-Quali gestartet. Nun stehen die beiden Auswärtsspiele gegen Schweden und Slowenien an. blue Sport Redaktor Jan Arnet ordnet ein.

    06.10.2025

  • Die Ankunft der Nati-Stars im Video

    Ankunft der Nati-Stars in St. Gallen

    Ankunft der Nati-Stars in St. Gallen

    Am Montagnachmittag erfolgte in St.Gallen der Nati-Zusammenzug im Hinblick auf die WM-Qualifikationsspiele gegen Schweden und Slowenien.

    06.10.2025

    • Mehr anzeigen

Fussball-Videos

Marc Giger: «Für die Nati bin ich immer bereit»

Marc Giger: «Für die Nati bin ich immer bereit»

Gleichzeitig wie die A-Nati in der WM-Quali, spielt unsere U21-Nati gegen Island und die Färöer um die EM-Teilnahme. blue Sport trifft Shootingstar Marc Giger kurz vor dem Zusammenzug.

06.10.2025

