«Jetzt steht das schwierigste Spiel an» Das sagt Nico Elvedi über Nati-Gegner Schweden

Patrick Lämmle

8.10.2025

Am Freitag trifft die Schweiz in der WM-Qualifikation auf Schweden. Zwei Tage vor der Partie spricht Nati-Verteidiger Nico Elvedi über das Spiel gegen den formschwachen Gegner. Die PK im Video.

Redaktion blue Sport

08.10.2025, 10:25

08.10.2025, 12:00

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Elvedi über Schweden: «Jetzt kommt das schwierigste Spiel»

    «Wir haben zwar jetzt fünf Punkte Vorsprung auf Schweden, aber es kann noch alles passieren. Für mich ist es das schwierigste Spiel, das jetzt kommt in Schweden. Wir müssen deshalb hochkonzentriert ins Spiel gehen und unsere beste Leistung abzurufen. Dann bin ich mir sicher, dass wir auch in Schweden Punkte holen.»

  • Elvedi über Yakin: «Froh, dass er wieder auf mich setzt»

    «Als Fussballer ist man nie zufrieden, wenn man nicht spielt, das ist so. Aber die Gespräche mit Murat waren immer gut. In der Nations League lief einiges gegen mich. Dann im März war ich nicht dabei, da war ich schon enttäuscht. Aber dennoch war der Austausch mit Murat da. Dann war ich sehr froh darüber, dass ich im Sommer in den USA wieder dabei war. Jetzt hat er mir das Vertrauen wieder geschenkt und ich bin froh, dass er wieder auf mich setzt.»

    Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich»

    Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich»

    An der EM 2024 war Nico Elvedi noch einer der grossen Verlierer der Nati. Mittlerweile hat sich der Innenverteidiger in die Stammelf zurückgespielt. Jetzt blickt Elvedi zurück auf die schwierige Zeit und spricht über sein Verhältnis mit Murat Yakin.

    08.10.2025

  • Jaquez: «Jetzt wird ein Traum wahr»

    Luca Jaquez ist eines der neuen Gesichter in der Nati. Vor den WM-Quali-Spielen gegen Schweden und Slowenien sprach der Innenverteidiger am Dienstag über seine Vorfreude, den Anruf von Murat Yakin und Vorbild Manuel Akanji.

    Jaquez: «Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung»

    Jaquez: «Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung»

    Luca Jaquez (22) wird zum ersten Mal in die Schweizer Nationalmannschaft aufgeboten. Er erzählt von Kindheitsträumen, Rückschlägen und Vorbildern.

    07.10.2025

  • Am Montag spricht Tami zu den Medien

    Nati-Boss Pierluigi Tami sprach am Montag unter anderem über den Umgang mit Doppelbürgern, die Absenz von Okafor und die WM-Chancen der Schweizer Nati. Mehr dazu hier.

    Tami über Bajrami: «Wollte seine Chance mit der Schweiz»

    Tami über Bajrami: «Wollte seine Chance mit der Schweiz»

    06.10.2025

  • Eine Einschätzung vor den WM-Quali-Spielen

    «Das Spiel gegen Schweden ist der erste echte Gradmesser»

    «Das Spiel gegen Schweden ist der erste echte Gradmesser»

    Die Schweizer Nati ist mit zwei Siegen in die WM-Quali gestartet. Nun stehen die beiden Auswärtsspiele gegen Schweden und Slowenien an. blue Sport Redaktor Jan Arnet ordnet ein.

    06.10.2025

  • Die Ankunft der Nati-Stars im Video

    Ankunft der Nati-Stars in St. Gallen

    Ankunft der Nati-Stars in St. Gallen

    Am Montagnachmittag erfolgte in St.Gallen der Nati-Zusammenzug im Hinblick auf die WM-Qualifikationsspiele gegen Schweden und Slowenien.

    06.10.2025

    • Mehr anzeigen

Fussball-News

Weltmeisterschaft. Luca Jaquez hofft auf sein Debüt im Nationalteam

WeltmeisterschaftLuca Jaquez hofft auf sein Debüt im Nationalteam

Deutschlands WM-Qualifikation in Gefahr. Zwei Jahre Nagelsmann: Wo endet die Achterbahnfahrt?

Deutschlands WM-Qualifikation in GefahrZwei Jahre Nagelsmann: Wo endet die Achterbahnfahrt?

Letzte Saison. Spanischer Europameister kündigt Rücktritt an

Letzte SaisonSpanischer Europameister kündigt Rücktritt an

Fussball-Stadion. Verwaltungsgericht weist Beschwerde gegen Hardturm-Plan ab

Fussball-StadionVerwaltungsgericht weist Beschwerde gegen Hardturm-Plan ab

Chiumiento und Costanzo. Darum sind die einstigen Wunderkinder jetzt Kindertrainer

Chiumiento und CostanzoDarum sind die einstigen Wunderkinder jetzt Kindertrainer

Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich»

Jaquez: «Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung»

Tami über Bajrami: «Wollte seine Chance mit der Schweiz»

