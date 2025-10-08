Am Freitag trifft die Schweiz in der WM-Qualifikation auf Schweden. Zwei Tage vor der Partie spricht Nati-Verteidiger Nico Elvedi über das Spiel gegen den formschwachen Gegner. Die PK im Video.
-
Liveticker
-
Liveticker beendet
-
Elvedi über Schweden: «Jetzt kommt das schwierigste Spiel»
«Wir haben zwar jetzt fünf Punkte Vorsprung auf Schweden, aber es kann noch alles passieren. Für mich ist es das schwierigste Spiel, das jetzt kommt in Schweden. Wir müssen deshalb hochkonzentriert ins Spiel gehen und unsere beste Leistung abzurufen. Dann bin ich mir sicher, dass wir auch in Schweden Punkte holen.»
-
Elvedi über Yakin: «Froh, dass er wieder auf mich setzt»
«Als Fussballer ist man nie zufrieden, wenn man nicht spielt, das ist so. Aber die Gespräche mit Murat waren immer gut. In der Nations League lief einiges gegen mich. Dann im März war ich nicht dabei, da war ich schon enttäuscht. Aber dennoch war der Austausch mit Murat da. Dann war ich sehr froh darüber, dass ich im Sommer in den USA wieder dabei war. Jetzt hat er mir das Vertrauen wieder geschenkt und ich bin froh, dass er wieder auf mich setzt.»
-
Jaquez: «Jetzt wird ein Traum wahr»
Luca Jaquez ist eines der neuen Gesichter in der Nati. Vor den WM-Quali-Spielen gegen Schweden und Slowenien sprach der Innenverteidiger am Dienstag über seine Vorfreude, den Anruf von Murat Yakin und Vorbild Manuel Akanji.
-
Am Montag spricht Tami zu den Medien
Nati-Boss Pierluigi Tami sprach am Montag unter anderem über den Umgang mit Doppelbürgern, die Absenz von Okafor und die WM-Chancen der Schweizer Nati. Mehr dazu hier.
-
Eine Einschätzung vor den WM-Quali-Spielen
-
Die Ankunft der Nati-Stars im Video