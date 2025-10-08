«Als Fussballer ist man nie zufrieden, wenn man nicht spielt, das ist so. Aber die Gespräche mit Murat waren immer gut. In der Nations League lief einiges gegen mich. Dann im März war ich nicht dabei, da war ich schon enttäuscht. Aber dennoch war der Austausch mit Murat da. Dann war ich sehr froh darüber, dass ich im Sommer in den USA wieder dabei war. Jetzt hat er mir das Vertrauen wieder geschenkt und ich bin froh, dass er wieder auf mich setzt.»

Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich» An der EM 2024 war Nico Elvedi noch einer der grossen Verlierer der Nati. Mittlerweile hat sich der Innenverteidiger in die Stammelf zurückgespielt. Jetzt blickt Elvedi zurück auf die schwierige Zeit und spricht über sein Verhältnis mit Murat Yakin. 08.10.2025