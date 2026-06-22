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Nach dem 4:1-Sieg gegen Bosnien gibt es viele Gewinner. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andy Böni direkt aus Los Angeles.

«Der Anfang ist gemacht, jetzt kann die Schweiz ein Märchen schreiben» Nach dem 4:1-Sieg gegen Bosnien gibt es viele Gewinner. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andy Böni direkt aus Los Angeles.

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