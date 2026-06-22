PK zum Nachschauen
«Wir wollen Erster werden»: Ricardo Rodriguez vor dem Duell gegen Kanada
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Tami stellt vor Kanada-Duell klar: «Wir wollen den ersten Platz»
Im letzten Vorrundenspiel zwischen der Schweiz und Kanada geht es um den Gruppensieg. Ricardo Rodriguez sprach vor dem Duell über die Chancen der Nati.
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