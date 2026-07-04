Nati-PK im Video Tami über Achtelfinal-Duell mit Kolumbien: «Es braucht eine starke und reife Schweiz»

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Die Schweiz trifft im WM-Achtelfinal auf Kolumbien. Ein Gegner auf Augenhöhe, der vor dem Turnier, gleich wie die Schweiz, den Einzug ins Viertelfinale als Ziel ausgerufen hat. Pierluigi Tami stellt sich den Fragen der Journalisten.