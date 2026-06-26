Trotz Gruppensieg: Die meistdiskutierte Personalie ist einer, der bisher noch keine Minute gespielt hat. Nati-Trainer Murat Yakin nimmt im grossen Talk bei blue Sport ausführlich zur Situation von Leeds-Stürmer Noah Okafor Stellung.

Darum geht’s Noah Okafor kam trotz des Gruppensiegs der Schweiz bisher nicht zum Einsatz. Seine Rolle sorgt bei Experten und Fans für Diskussionen.

Murat Yakin erklärt im WM-Talk «Heimspiel bei der Nati», dass gegen Kanada das Team vor allem defensive Stabilität und Erfahrung gebraucht habe.

Yakin betont, weiterhin mit Okafor zu planen und ihm Einsatzminuten geben zu wollen, sobald sich die passende Gelegenheit ergibt. Verletzungen und die Bedeutung anderer Spieler in Qualifikation und Vorbereitung hätten die bisherigen Entscheidungen beeinflusst.

Die Schweiz hat sich als Gruppenerster für die K.o.-Phase qualifiziert. Noah Okafor hat dazu aber nichts beigetragen – beziehungsweise nichts beitragen dürfen: Keine Sekunde stand der Leeds-Legionär auf dem Platz, der in der abgelaufenen Saison acht Mal in der Premier League traf. Die Entscheidung von Yakin, den Flügelspieler aussen vor zu lassen, hat auch Marco Streller verwundert, der Okafor «einen unglaublich spannenden Spieler» findet. «Gegen Kanada hätte Noah für eine gute Entlastung sorgen können, wenn er zu Umschaltmomenten kommt», glaubt er.

04:06 Streller: «Ich vertraue Yakin, auch wenn ich nicht jede Entscheidung verstehe»﻿ Marco Streller über die Nati, Murat Yakin und das Zünglein an der Waage, wenn es um den WM-Titel geht.

Andy Böni, Chefredaktor von blue Sport, hätte in der Schlussphase ebenfalls Okafor statt Fassnacht gebracht, da der Baselbieter nun «sehr enttäuscht» sei und «wahrscheinlich nicht verstehe», warum ihm als Premier-League-Stürmer ein YB-Spieler vorgezogen werde.

Nun nimmt Murat Yakin bei blue Sport zum Thema Stellung: «Wir haben einige Ersatzspieler, die verschiedene Optionen haben. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Szenarien, mit verschiedenen Profilen, gegen unterschiedliche Gegner, die ein ganz anderes Spielprinzip haben», sagt der Nati-Trainer im WM-Talk «Heimspiel bei der Nati» und ergänzt: «Ein Ersatzspieler muss einfach parat sein, egal welcher Spieler das ist.»

Okafor bereits bei der EM ohne Einsatz

Man arbeite mit den Szenarien und die können ganz unterschiedlich sein, so der Nati-Trainer. Gegen Kanada habe es «defensive Stabilität» gebraucht. «Die letzten zehn Minuten waren wir unter Druck und darum habe ich mehr auf Erfahrung gesetzt», erläutert Yakin seinen Entscheid. Nichtsdestotrotz habe Noah «ein interessantes Profil», mit seinen Stärken im Offensivbereich bei 1-gegen-1-Duellen.

Er habe sich noch andere Überlegungen gemacht, so Yakin. Ob man das Mittelfeld mit einem Ardon Jashari oder Denis Zakaria stabilisieren soll oder sogar Aurel Amenda einwechseln soll, der mit «seiner Grösse hinten hätte dichtmachen» können, da der Gegner alles nach vorne geworfen hat.

Okafor war schon beim letzten Turnier nur Stammgast auf der Bank. www.imago-images.de

Bei den Diskussionen um Okafor werden Erinnerungen an die letzte EM wach, als er in fünf Spielen nie zum Einsatz kam und seinen Ärger darüber nicht verbarg. Als Okafor später seine Rolle im Nationalteam öffentlich kritisierte, kam es zur Aussprache mit Yakin. Okafor entschuldigte sich daraufhin beim Team und wurde wieder integriert.

Die Vorgeschichte will Yakin nicht gross thematisieren. «Er war in diesem Jahr zweimal verletzt und ist auch mit einer Verletzung eingerückt», hält Yakin fest. Bei allen Spielern, die noch nicht so viel zum Einsatz gekommen seien, gebe es Gründe.

«Er muss noch ein bisschen abwarten»

Entweder haben sie eine längere Verletzung hinter sich oder haben in der Qualifikation nicht gespielt. Oder sie waren im März bei den Testspielen nicht dabei. Daher müsse man auch die Spieler berücksichtigen, die einerseits zu der Qualifikation beigetragen haben, andererseits auch in der Vorbereitung regelmässig dabei waren.

Einen Tag vor dem Kanada-Spiel habe er das Gespräch mit dem 26-jährigen Baselbieter gesucht. «Ich habe Noah gesagt: ‹Ich plane mit dir und du bekommst eine Möglichkeit zum Spielen, wenn es der Spielverlauf erlaubt.›» Er müsse «einfach noch ein bisschen abwarten», habe er ihm mitgeteilt.

«Wenn man gegen Kanada in der Schlussphase 2:0 vorne gewesen wäre, dann hätte ich ihn für ein paar Minuten reinbringen können. Ich hätte es ihm natürlich gegönnt», betont Yakin und ergänzt: «Aber das Spielgeschehen hat es einfach nicht hergegeben.»

Der ganze Talk im Video

26:10 Murat Yakin exklusiv: Zwischen Teamgeist, Manzambi-Hype und grossen WM-Zielen Nach dem Gruppensieg spricht Nati-Trainer Murat Yakin über die Stimmung im Schweizer Camp, die Balance zwischen Erholung und Fokus sowie Personalfragen. Zudem erklärt er seine Sicht auf Johan Manzambi, Noah Okafor und Granit Xhaka.

Das könnte dich auch interessieren