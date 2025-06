Ardon Jashari kam gegen Mexiko zu seinem bisher längsten Nati-Einsatz. Bild: Keystone

Die Schweizer Nati erzielt gegen Mexiko gleich vier Tore und fährt im ersten USA-Test einen Sieg ein. Die Stimmen aus dem Nati-Lager nach dem Schlusspfiff.

Die Schweizer Nati behält in einer turbulenten Partie gegen Mexiko das bessere Ende für sich und gewinnt das erste Testspiel auf der USA-Reise mit 4:2. Gleich vier verschiedene Spieler können sich unter die Torschützen reihen, darunter auch Fabian Rieder, der sein erstes Tor in der Nationalmannschaft erzielt. Die Stimmen zum Spiel:

Nati-Trainer Murat Yakin

«Wir wurden heute gefordert. Mexiko ist eine sehr gute Mannschaft. Wir hatten phasenweise Mühe, aber konnten im richtigen Momente die Tore schiessen, das hat beruhigt. Es war ein guter Test und ein gutes Spiel.

Der Platz war sehr trocken mit diesen Temperaturen. Wir wollten den Ball eigentlich schnell laufen lassen, das war heute nicht möglich. Aber man hat gesehen, dass wir Fussball spielen wollen und offensiv zu unseren Chancen kommen.

Ich bin immer glücklich. Auch wenn wir mal Spiele nicht gewonnen haben, in der Art und Weise waren wir immer gut. In letzter Zeit haben immer die Tore etwas gefehlt. Vier Tore geschossen, aber bei den zwei Gegentoren haben wir nicht gut verteidigt, das müssen wir besser machen.»

Fabian Rieder

«Ich habe probiert, die Leistung auf den Platz zu bringen und Vollgas zu geben, wie ich das immer mache. Ich brauchte etwas, um reinzukommen. Aber am Ende des Tages hatte ich viele Aktionen, natürlich ging auch bei mir nicht alles gut. Aber es war sehr überzeugend, nach einem persönlich schwierigen Jahr für mich. Ich habe nie aufgegeben und heute hat es sich ausbezahlt.

Ich möchte der Mannschaft gratulieren. Heute hat man gesehen, wie es aussieht, wenn jeder für jeden geht. Nicht nur die, die von Anfang gespielt haben. Auch die, die reingekommen sind oder nicht gespielt haben. Man hat gesehen, dass wir gute Vibes haben im Team.

Es war ein glückliches Tor. Aber das Glück muss man sich erarbeiten, das habe ich in den letzten zwei Jahren gemacht. Ich bin immer drangeblieben, heute konnte ich mich belohnen. Ein schöner Tag. Das muss man geniessen, aber die Arbeit geht weiter. Wenn wir so weitermachen, kommt es gut.»

Breel Embolo

«Es war ein guter Test gegen einen guten Gegner. Wir sind gut gestartet, das 1:0 tat gut. Es ist schade, dass wir das Spiel mit dem 1:1 etwas aus der Hand geben. Die Reaktion war aber grossartig. Alle Spieler haben mitgeholfen. Der Sieg ist wichtig und auch die Art und Weise, wie wir diesen Sieg geholt haben.

Die Situation beim 1:0 war extrem schwierig. Ich habe gewusst, dass ich mich beim ersten Ballkontakt konzentrieren muss, weil der Rasen trocken war. Ein super Pass von Rici (Rodriguez, d.Red.).

Die zwei Gegentore sind ein bisschen viel. Aber trotzdem nehmen wir das Positive mit und wollen gegen die USA so weitermachen.»

Embolo schiesst die Nati nach Rodriguez-Traumpass in Führung 07.06.2025

Ardon Jashari

«Ich habe mich so gefühlt, als wäre es das erste Länderspiel. In den ersten beiden Spielen für die Schweiz konnte ich erst in der Nachspielzeit auflaufen. Von demher war es ein geiles Erlebnis. Ich durfte auf meiner Position spielen. Von demher habe ich gewusst, was meine Aufgaben sind. Klar ist Granit Xhaka etwas anders vom Spielertyp her, aber ich habe probiert, den Match auf meine Art und Weise zu lenken. Ich glaube, dass ist relativ gut gelungen.

Wenn es nach mir geht, würde ich sehr gerne zusammen mit Granit auflaufen. Aber am Schluss mache nicht ich die Aufstellung, sondern der Trainer. Wer weiss, in Zukunft kann das sicher spannend sein. Er ist eher der defensivere, wenn wir zusammenspielen würde. Aber das müssten wir noch rausfinden. Zuerst muss uns Muri aufstellen.

Es hat eine Änderung gegeben. Ich fühle mich viel integrierter auf dem Platz, auch in den Trainings. Die Mannschaft nimmt mich anders wahr als am Anfang, das ist auch klar, nach dieser Saison, in der ich auf internationaler Bühne auch ein paar Spiele machen konnte.»

Videos vom Ressort

Vater Bachmann: «Ramona glaubt, sie ist fit genug» Die Schweizer Nati verliert gegen Norwegen mit 0:1. Ramona Bachmanns Vater zeigt sich nach dem Spiel enttäuscht und blickt mit Sorgenfalten auf die EM. 05.06.2025