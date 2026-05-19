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Nationalteam Das Schweizer Aufgebot ist komplett

SDA

19.5.2026 - 09:10

Christian Fassnacht gehört zum Schweizer WM-Aufgebot
Christian Fassnacht gehört zum Schweizer WM-Aufgebot
Keystone

Über zwei Tage hinweg hat der Schweizerische Fussballverband die Spieler präsentiert, die im Juni an die WM in Nordamerika reisen. Nun ist das Aufgebot vollständig.

Keystone-SDA

19.05.2026, 09:10

19.05.2026, 16:12

Nachdem am Montag bereits 14 Namen bekannt gegeben worden waren, folgten tags darauf die zwölf weiteren Spieler. Neu im WM-Kader stehen Goalie Yvon Mvogo, die Verteidiger Aurèle Amenda, Eray Cömert und Luca Jaquez, die Mittelfeldspieler Michel Aebischer und Fabian Rieder sowie die Angreifer Dan Ndoye, Zeki Amdouni, Breel Embolo, Ruben Vargas, Cedric Itten und Christian Fassnacht.

Fassnacht war zuvor zweieinhalb Jahre lang nicht mehr Teil der Nationalmannschaft gewesen, ehe er im vergangenen November für die abschliessenden Qualifikationsspiele gegen Schweden und Kosovo wieder aufgeboten wurde. Für die Testspiele im Frühling war er erneut nicht berücksichtigt worden, weshalb seine Nomination eher überraschend kommt.

Auch Amdouni musste um seine Teilnahme bangen, nachdem er wegen eines Kreuzbandrisses fast die gesamte Saison verpasst hatte. Beim Premier-League-Absteiger Burnley wurde er in den letzten drei Spielen jeweils erst in der Schlussphase eingewechselt.

Die Kaderliste war allerdings bereits am Wochenende durchgesickert. «Blick» hatte berichtet, dass es im Vergleich zum Aufgebot für die Testspiele im Frühling drei Veränderungen geben werde. Da neben Fassnacht und Amdouni auch Itten neu ins Kader gerückt ist, haben Alvyn Sanches, Joël Monteiro und Vincent Sierro das Nachsehen.

Nationaltrainer Murat Yakin wird an einer Medienkonferenz am Mittwoch nähere Auskunft zu seinen Überlegungen geben.

Das Schweizer Kader für die WM (26/26)

NameVornameKlubGeburtsdatumLänderspieleTore
Tor
KellerMarvinYoung Boys03.07.200200
KobelGregorBorussia Dortmund06.12.1997200
MvogoYvonLorient06.06.1994120
Verteidigung
AkanjiManuelInter Mailand19.07.1995794
AmendaAurèleEintracht Frankfurt31.07.200360
CömertErayValencia04.02.1998200
ElvediNicoBorussia Mönchengladbach30.09.1996653
JaquezLucaStuttgart02.06.200320
MuheimMiroHamburger SV24.03.199880
RodriguezRicardoBetis Sevilla25.08.19921369
WidmerSilvanMainz05.03.1993585
Mittelfeld/Sturm
AebischerMichelPisa06.01.1997382
AmdouniZekiBurnley04.12.20002711
EmboloBreelStade Rennes14.02.19978523
FassnachtChristianYoung Boys11.11.1993214
FreulerRemoBologna15.04.19928611
IttenCedricFortuna Düsseldorf27.12.1996135
JashariArdonAC Milan30.07.200260
ManzambiJohanFreiburg14.10.2005103
NdoyeDanNottingham Forest25.10.2000296
OkaforNoahLeeds United24.05.2000242
RiederFabianAugsburg16.02.2002271
SowDjibrilFC Sevilla06.02.1997500
VargasRubenSevilla05.08.19986011
XhakaGranitSunderland27.09.199214416
ZakariaDenisMonaco20.11.1996633

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