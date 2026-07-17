Manzambi stellt Rekord auf
Das sind die 10 teuersten Schweizer Fussballer aller Zeiten
Die internationalen Top-Transfers des Sommers
Johan Manzambi stellt mit seinem 60-Millionen-Wechsel zu Aston Villa einen neuen Schweizer Transfer-Rekord auf. Er löst Granit Xhaka als Rekordhalter ab. Das sind die 10 teuersten Schweizer der Geschichte.
Johan Manzambi
Offizielle Angaben zur Ablösesumme gibt es von Aston Villa zwar keine. Gemäss Transfer-Experte Fabrizio Romano wechselt der 20-Jährige aber für über 60 Millionen Euro in die Premier League. Medienberichten zufolge beträgt die Ablösesumme gar bis zu 70 Millionen Euro.
www.avfc.co.uk/
Granit Xhaka
Für 45 Mio. Euro von Gladbach zu Arsenal 2016/17.
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Dan Ndoye
Für 40 Mio. Euro von Bologna zu Nottingham.
Screenshot Instagram/Nottingham
Ardon Jashari
Für 36 Millionen Euro von Brügge zur AC Milan (2025/26).
Screenshot Instagram
Breel Embolo
Für 26,5 Mio. Euro von Basel zu Schalke (2016/17).
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Manuel Akanji
Für 21,5 Mio. Euro von Basel zu Borussia Dortmund (2017/18).
Keystone
Denis Zakaria
Für 20 Mio. Euro von Juventus zu Monaco (2023/24).
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Manuel Akanji
Für 20 Mio. Euro von Borussia Dortmund zu Manchester City (2022/23).
IMAGO/Pro Sports Images
Noah Okafor
Für 19 Millionen Euro von Milan zu Leeds (2025/26).
Screenshot Instagram
Zeki Amdouni
Für 18,6 Mio. Euro von Basel zu Burnley (2023/24).
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