Unvergessen: Im Mai 2012 schiesst Eren Derdiyok Deutschland beim 5:3-Sieg mit drei Toren ab. Keystone

Am Freitag startet die Nati gegen Deutschland ins WM-Jahr. Unsere Bilanz könnte besser sein. Ein Rückblick auf die 11 denkwürdigsten Begegnungen: Nachkriegspremieren, eine Skandal-Nacht und ein Jahrhundert-Tor.

Die Schweiz gewinnt die Premiere 5:3

Am 5. April 1908 messen sich die Schweiz und Deutschland erstmals in einem Länderspiel. Die Nati gewinnt in Basel mit 5:3 und feiert seinen ersten von bislang neun Siegen gegen den grossen Nachbarn. Dazu gab es 9 Remis und 36 Niederlagen. Das Torverhältnis spricht mit +73 für Deutschland ebenfalls eine klare Sprache.

Sensationssieg im WM-Achtelfinal

1938 treffen die Schweiz und Deutschland erstmals an einer WM aufeinander. Weil es im Achtelfinal nach 120 Minuten 1:1 steht, kommt es zum Wiederholungsspiel – und da setzt sich die Nati sensationell mit 4:2 durch. Gemeinsam mit den Viertelfinal-Teilnahmen 1934 und 1954 gehört dieser Sieg zu den grössten Erfolgen in der Geschichte des SFV.

Alfred Bickel (rechts) war einer der Torschützen beim historischen Sieg im WM-Achtelfinal. Keystone

Die Nati schlägt die Nazis

Es ist der 1. Februar 1942. Mitten im zweiten Weltkrieg kommt's zu einem Testspiel zwischen Deutschland und der Schweiz – in Wien. Acht der elf Spieler in Deutschlands Startformation sind Österreicher. Dies, nachdem Österreich bereits Jahre zuvor dem Deutschen Reich einverleibt wurde. Vor dem Anpfiff zeigt nicht nur die Mannschaft von Grossdeutschland, sondern auch das italienische Schiedsrichtergespann den Hitlergruss. Die Schweiz gewinnt 2:1.

Grossdeutschland und die Schweiz vor einem denkwürdigen Länderspiel im Jahr 1942. Keystone

Erstes Spiel nach dem Krieg

Wegen des zweiten Weltkrieges wird Deutschlands Fussballverband von der FIFA jahrelang gesperrt. Erst 1950 können die Deutschen wieder ein offizielles Länderspiel bestreiten. Zu Gast ist ... die Schweiz. Gemäss «Transfermarkt» sind 115'000 Zuschauer (!) im Stadion in Stuttgart. Sie sehen einen knappen 1:0-Erfolg für Deutschland.

Riesiger Zuschaueraufmarsch beim Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und der Schweiz im November 1950. Keystone

Erstes Nati-Spiel live im TV

Die WM 1954 ist und bleibt sowohl für den Gastgeber (Schweiz) als auch für den Sieger (Deutschland) unvergesslich. Nicht nur aus sportlichen Gründen, denn erstmals überhaupt werden WM-Spiele im Fernsehen übertragen. In der Schweiz gibt's die Premiere schon kurz vor Beginn der Heim-WM – mit einem spektakulären 3:5 gegen den späteren Weltmeister. Übrigens: Bereits im Jahr 1926, als in der Schweiz zum ersten Mal ein Fussballspiel live im Radio übertragen wurde, hiess der Gegner Deutschland.

Am 25. April 1954 wird im Basler St. Jakob-Stadion zum ersten Mal ein Schweizer Länderspiel live im Fernsehen übertragen. Keystone

Die Skandal-Nacht von Sheffield

WM 1966 in England. Wieder einmal kommt es zum Duell der Nachbarn – und einmal mehr setzt sich Deutschland durch, klar mit 5:0. Für die Schlagzeilen sorgt aber eine Geschichte vor dem Match. Köbi Kuhn, Werner Leimgruber und Ersatzgoalie Leo Eichmann sind in der Nacht vor dem ersten Gruppenspiel in Sheffield unterwegs und steigen zu zwei englischen Frauen in einen Mini. «Sie luden uns auf ein Bier zu sich nach Hause ein», berichtet Kuhn später. Zu spät kehren sie danach ins Teamhotel zurück. Die Geschichte fliegt auf, das Trio wird vorläufig suspendiert und die Stimmung im Schweizer Team ist im Keller. Mit zwei weiteren Niederlagen scheidet die Nati sang- und klanglos aus.

Alice Kuhn (links) und Theresa Leimgruber mit Sohn Roger reisen nach dem Skandal um ihre Ehemänner nach Sheffield. Keystone

Fischers Tor des Jahrhunderts

Im November 1977 ereignet sich in einem Testspiel zwischen Deutschland und der Schweiz Historisches: Der Treffer per Fallrückzieher von Klaus Fischer zum Endstand von 4:1 wird später in Deutschland zum Tor des Jahrhunderts gewählt.

100 Jahre SFV und 100 Jahre DFB

Zu seinem 100-jährigen Geburtstag lädt der Schweizerische Fussball-Verband im Sommer 1995 Deutschland zum Jubiläumsturnier ein. Im Berner Wankdorf verlieren die Schweizer 1:2. Fünf Jahre später feiert der Deutsche Fussball-Bund seinerseits sein 100-jähriges Bestehen. Wieder kommt es zum Duell mit der Schweiz – dieses Mal gibt's ein 1:1.

Hakan Yakin trifft im April 2000 zur Schweizer Führung gegen Deutschland. Keystone

Köbi Kuhn schiesst den Vogel ab

Der Testkick zwischen Deutschland und der Schweiz (3:1) im Februar 2007 ist das 94. und letzte Länderspiel für den damaligen Nati-Captain Johann Vogel. Der Betis-Profi wird zum wiederholten Mal früh ausgewechselt und sorgt für Stunk innerhalb des Teams. Nati-Trainer Köbi Kuhn ruft seinen Captain wenige Wochen nach dem Deutschland-Spiel an und teilt ihm mit, dass er ihn nicht mehr für die Nati aufbieten wird. Vogel reagiert emotional. Er soll Kuhn sogar bedroht haben mit den Worten «Ich steige in den Flieger und tätsche dir eins!», schreibt der «Blick». Vogel streitet die Drohung ab, gibt aber zu, «sehr wütend» gewesen zu sein. Seine Nati-Karriere ist jedenfalls vorbei. Auch Kuhns Nachfolger Ottmar Hitzfeld bietet ihn danach nicht mehr auf.

Da, kurz nach der WM 2006, war die Welt zwischen Kuhn und Vogel noch in Ordnung. Keystone

Derdiyok-Hattrick beendet lange Durststrecke

Der 26. Mai 2012. 56 Jahre und 19 Spiele lang muss die Nati auf diesen Tag warten. So lange blieben die Schweizer gegen Deutschland sieglos. Dann kommt's zu diesem legendären Samstagabend im Basler St. Jakob-Park. Eren Derdiyok glänzt beim 5:3-Spektakel mit einem Hattrick, Tranquillo Barnetta liefert die drei Assists dafür. Auch Admir Mehmedi und Stephan Lichtsteiner treffen. Endlich kann die Nati wieder einmal gegen die Deutschen gewinnen.

Das bislang letzte Duell an der EM 2024

Seit diesem Spiel im Jahr 2012 ist die Nati gegen Deutschland unbesiegt. Die folgenden drei Duelle endeten allesamt unentschieden. Das letzte gab es in der Gruppenphase der EM 2024, wo die Schweiz den Gastgeber an den Rand einer Niederlage brachte und Niclas Füllkrug erst in der Nachspielzeit Deutschland noch ein 1:1 rettete.

Xhaka, Akanji und Co. können nur noch hinerherschauen: Füllkrug trifft per Kopf zum 1:1. Keystone

Auch am Freitag wird ein enges Duell erwartet. Wer weiss, vielleicht kann die Nati ihre negative Bilanz gegen Deutschland weiter aufbessern.