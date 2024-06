Mit 42 Toren ist Frei der beste Torschütze aller Zeiten für die Schweiz. 2005 wird er bei Rennes Torschützenkönig in der Ligue 1, drei Jahre lang schiesst er seine Tore auch für Borussia Dortmund. Seine sieben Titel holt er alle in der Schweiz. Zweimal wird er Super-League-Torschützenkönig, dreimal ist er Schweizer Fussballer des Jahres.

3 Xherdan Shaqiri

Zahlen und Fakten Länderspiele/Tore: 122/31

Titel: u.a. 2x Champions-League-Sieger, 2x Klub-Weltmeister, 3x deutscher Meister, 2x deutscher Pokalsieger, 1x englischer Meister, 3x Schweizer Meister, 2x Schweizer Cupsieger

Weiteres: 2x Schweizer Fussballer des Jahres (2011, 2012) Mehr anzeigen

Sagenhafte 18 Titel hat Shaqiri in seiner Karriere schon geholt. Darunter zweimal die Champions League (mit zwei verschiedenen Teams). In England und Deutschland (dreimal) wird er Meister. Ein entscheidender Faktor ist er bei Bayern und Liverpool aber nur selten. Ganz anders in der Nati. Da spielt er insbesondere bei Welt- und Europameisterschaften gross auf: Hattrick an der WM 2014 gegen Honduras, Doppelpack an der EM 2020 gegen die Türkei, zwei wichtige Tore gegen Serbien 2018 und 2022. Nur Xhaka hat mehr Länderspiele für die Schweiz gemacht als Shaqiri.

Keystone